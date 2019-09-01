Футбол

RT на русскомRT на русскомЧервиченко высказался о возможном новом главном тренере «Спартака»

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, каким должен быть новый главный тренер команды. «Спартаку» нужен самостоятельный, независимый специалист.
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