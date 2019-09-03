Футбол
Спорт-ЭкспрессЧерышев и Головин приступили к тренировкам в сборной
Полузащитники сборной России Денис Черышев и Александр Головин проводят первую тренировку после прибытия в расположение национальной команды. Сборная России продолжает подготовку к отборочным матчам Евро-2020.
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Политика
Новым премьер-министром Грузии станет глава МВД Георгий Гахария
Новым премьер-министром Грузии станет глава МВД Георгий Гахария Председатель правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ), миллиардер Бидзина Иванишвили выдвинул на пост нового премьер-министра страны главу МВД, 44-летнего Георгия Гахарию.
Коммерсантъ 05:24
Происшествия
СК просит отпустить Жукова и Фомина под домашний арест
Следственный комитет ходатайствует в суде о переводе под домашний арест Егора Жукова и Сергея Фомина, которые являются фигурантами уголовного дела о массовых беспорядках в столице 27 июля.
РЕН ТВ 06:26
Политика
Обвинённую в оскорблении жителей Тулуна чиновницу отстранили
RT на русском 03:01
Политика
Лукашенко объяснил «закрытие наглухо» границы с Украиной
Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за потока оружия, хлынувшего оттуда.
РБК 05:04
Происшествия
Восемь детей погибли после нападения на школу в Китае
В китайской больнице во вторник, 3 сентября, скончались восемь детей после нападения мужчины с ножом в День знаний.
Lenta.ru 01:41
Происшествия
В Забайкалье военный утонул в танке на полигоне
На танковом полигоне в Забайкальском крае во время обучения водителя-механика погиб инструктор.
Российская газета 02:07
Происшествия
Прокуратура запросила более 3 лет для фигуранта «дела 27 июля» Беглеца
Гособвинитель запросила три года и два месяца лет колонии индивидуальному предпринимателю Даниле Беглецу — участнику несогласованной акции протеста 27 июля, которому вменяется применение неопасного для жизни насилия к представителю власти.
РБК 05:26
Политика
Песков: Дата саммита «нормандской четверки» не определена
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дата следующего саммита "нормандской четверки" пока не определена.
РЕН ТВ 04:15
Общество
Ураган «Дориан» снизился до четвертой категории
РИА Новости вчера в 11:12
Политика
Верховная рада одобрила закон о лишении депутатов неприкосновенности
Верховная рада Украины одобрила закон о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности, пишет во вторник, 3 сентября, ТАСС.
Известия 04:54
Футбол
«Шахтер» приобрел капитана сборной Бразилии U-20 Витао
До перехода в «Шахтер» Витао выступал за молодежный состав «Палмейраса». Он также является капитаном сборной Бразилии U-20.
Sport24.ru 02:18
Экономика
Иностранцам разрешат покупать землю на Украине
Гончарук добавил, что для этого иностранцы должны регистрировать юридическое лицо и платить налоги на Украине.
Известия вчера в 17:23
Экономика
ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии
Если задуманное будет реализовано, доля выходящих на пенсию россиян, которые получат накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет.
Российская газета 01 сентября в 21:32
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Кино
Умерла народная артистка Зинаида Славина
Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Зинаида Славина умерла во вторник, 3 сентября, в возрасте 79 лет, сообщает пресс-служба «Содружества актеров Таганки».
Известия 06:05
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
Газета.Ru 02:08
Экономика
В России резко дешевеет пшено и дорожает гречка
Гендиректор компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко заявил, что в последние недели на российском рынке круп наблюдается падение оптовых цен на пшено и рис.
News.ru 06:02
Общество
Муж Поклонской сообщил о расставании с ней
Экс-руководитель аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев заявил о расставании со своей супругой депутатом Госдумы Натальей Поклонской.
Газета.Ru вчера в 05:51
Армия и оружие
СГБ Абхазии: Грузия должна убрать блокпост и отвести силовиков от Уисты
СГБ подчеркнула, что госграница между Южной Осетией и Грузией вновь превращается в линию фронта, в чем виновна безответственная и агрессивная политика Тбилиси.
REGNUM 06:19
Происшествия
Впавшая в кому в Турции российская студентка умерла
Молодая россиянка, которая по непонятным причинам захлебнулась в бассейне, а затем впала в кому во время отдыха в Турции, умерла.
Lenta.ru 05:26
Политика
Россия отказалась обсуждать с Японией военные планы на Курилах
В августе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что передача двух Курильских островов Японии возможна только после признания ею итогов Второй мировой войны и заключения мирного договора.
Lenta.ru 05:19
Музыка
Шуфутинский прокомментировал популярность песни «Третье сентября»
Певец Михаил Шуфутинский прокомментировал в разговоре с RT популярность песни «Третье сентября».
RT на русском 01:39
Политика
Рогозин ответил на критику строительства космодрома Восточный
Взгляд.ру вчера в 03:26
Экономика
Кипр досрочно погасил долг перед Россией
Долг был погашен досрочно по сниженной ставке. Ранее Россия может смягчить условия погашения Кипром кредита в размере €2,5 млрд.
Газета.Ru вчера в 12:31
Политика
Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
Газета.Ru 01:47
Происшествия
На берегу Белого моря обнаружены радиоактивные понтоны
Красная весна вчера в 20:48
Происшествия
В Северной Осетии вспоминают жертв теракта в Беслане
В Северной Осетии занятия в школах начнутся 4 сентября. В регионе вспоминают жертв теракта в Беслане, передает ОТР.
Общественное телевидение России 01 сентября в 21:31
Футбол
«Спорт-Экспресс»: клубы РПЛ потратили на трансферы более 230 миллионов
Клубы российской Премьер-лиги потратили на приобретение новых футболистов более 230 миллионов евро.
Бомбардир.ру 00:22
Шоу-бизнес
Алексей Ягудин с дочерьми забавно исполнил песню Шуфутинского
Заметим, старшая дочь фигуристов растет очень трудолюбивым ребенком.
Летидор 06:05
Политика
Минпромторг не отказывается от 75-местного Sukhoi SuperJet
Коммерсантъ 04:31