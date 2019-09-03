Полузащитники сборной России Денис Черышев и Александр Головин проводят первую тренировку после прибытия в расположение национальной команды. Сборная России продолжает подготовку к отборочным матчам Евро-2020.

Черышев и Головин приступили к тренировкам в сборной

Политика Новым премьер-министром Грузии станет глава МВД Георгий Гахария Новым премьер-министром Грузии станет глава МВД Георгий Гахария Председатель правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ), миллиардер Бидзина Иванишвили выдвинул на пост нового премьер-министра страны главу МВД, 44-летнего Георгия Гахарию.

Происшествия СК просит отпустить Жукова и Фомина под домашний арест Следственный комитет ходатайствует в суде о переводе под домашний арест Егора Жукова и Сергея Фомина, которые являются фигурантами уголовного дела о массовых беспорядках в столице 27 июля.

Политика Лукашенко объяснил «закрытие наглухо» границы с Украиной Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за потока оружия, хлынувшего оттуда.

Происшествия Восемь детей погибли после нападения на школу в Китае В китайской больнице во вторник, 3 сентября, скончались восемь детей после нападения мужчины с ножом в День знаний.

Происшествия В Забайкалье военный утонул в танке на полигоне На танковом полигоне в Забайкальском крае во время обучения водителя-механика погиб инструктор.

Происшествия Прокуратура запросила более 3 лет для фигуранта «дела 27 июля» Беглеца Гособвинитель запросила три года и два месяца лет колонии индивидуальному предпринимателю Даниле Беглецу — участнику несогласованной акции протеста 27 июля, которому вменяется применение неопасного для жизни насилия к представителю власти.

Политика Песков: Дата саммита «нормандской четверки» не определена Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дата следующего саммита "нормандской четверки" пока не определена.

Политика Верховная рада одобрила закон о лишении депутатов неприкосновенности Верховная рада Украины одобрила закон о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности, пишет во вторник, 3 сентября, ТАСС.

Футбол «Шахтер» приобрел капитана сборной Бразилии U-20 Витао До перехода в «Шахтер» Витао выступал за молодежный состав «Палмейраса». Он также является капитаном сборной Бразилии U-20.

Экономика Иностранцам разрешат покупать землю на Украине Гончарук добавил, что для этого иностранцы должны регистрировать юридическое лицо и платить налоги на Украине.

Экономика ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии Если задуманное будет реализовано, доля выходящих на пенсию россиян, которые получат накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет.

Происшествия Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.

Кино Умерла народная артистка Зинаида Славина Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Зинаида Славина умерла во вторник, 3 сентября, в возрасте 79 лет, сообщает пресс-служба «Содружества актеров Таганки».

Экономика В России резко дешевеет пшено и дорожает гречка Гендиректор компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко заявил, что в последние недели на российском рынке круп наблюдается падение оптовых цен на пшено и рис.

Общество Муж Поклонской сообщил о расставании с ней Экс-руководитель аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев заявил о расставании со своей супругой депутатом Госдумы Натальей Поклонской.

Армия и оружие СГБ Абхазии: Грузия должна убрать блокпост и отвести силовиков от Уисты СГБ подчеркнула, что госграница между Южной Осетией и Грузией вновь превращается в линию фронта, в чем виновна безответственная и агрессивная политика Тбилиси.

Происшествия Впавшая в кому в Турции российская студентка умерла Молодая россиянка, которая по непонятным причинам захлебнулась в бассейне, а затем впала в кому во время отдыха в Турции, умерла.

Политика Россия отказалась обсуждать с Японией военные планы на Курилах В августе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что передача двух Курильских островов Японии возможна только после признания ею итогов Второй мировой войны и заключения мирного договора.

Музыка Шуфутинский прокомментировал популярность песни «Третье сентября» Певец Михаил Шуфутинский прокомментировал в разговоре с RT популярность песни «Третье сентября».

Экономика Кипр досрочно погасил долг перед Россией Долг был погашен досрочно по сниженной ставке. Ранее Россия может смягчить условия погашения Кипром кредита в размере €2,5 млрд.

Политика Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.

Происшествия В Северной Осетии вспоминают жертв теракта в Беслане В Северной Осетии занятия в школах начнутся 4 сентября. В регионе вспоминают жертв теракта в Беслане, передает ОТР.