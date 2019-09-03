Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЧерышев и Головин приступили к тренировкам в сборной

Полузащитники сборной России Денис Черышев и Александр Головин проводят первую тренировку после прибытия в расположение национальной команды. Сборная России продолжает подготовку к отборочным матчам Евро-2020.
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Футболисты национальной сборной России понаблюдали за тренировкой молодежной команды

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Новым премьер-министром Грузии станет глава МВД Георгий Гахария Председатель правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ), миллиардер Бидзина Иванишвили выдвинул на пост нового премьер-министра страны главу МВД, 44-летнего Георгия Гахарию.
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«Спорт-Экспресс»: клубы РПЛ потратили на трансферы более 230 миллионов

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