Полузащитник и защитник сборной России по футболу Денис Черышев и Андрей Семёнов включены в символическую команду недели квалификации чемпионата Европы 2020 года. Состав символической сборной опубликован в Twitter-аккаунте турнира.

Черышев и Семёнов включены в сборную недели отбора Евро-2020

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