Два игрока сборной России по футболу, полузащитник Денис Черышев и защитник Андрей Семёнов, вошли в символическую сборную недели в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Состав сборной опубликован в официальном Twitter Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Черышев и Семёнов вошли в символическую сборную по версии УЕФА

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