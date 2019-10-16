Футбол
News.ruЧерышев и Семёнов вошли в символическую сборную по версии УЕФА
Два игрока сборной России по футболу, полузащитник Денис Черышев и защитник Андрей Семёнов, вошли в символическую сборную недели в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Состав сборной опубликован в официальном Twitter Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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Черышев и Семенов – в символической сборной двух туров квалификации Евро-2020
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Черышев попал в символическую сборную недели отборочного турнира ЕВРО-2020. ФОТО
Sport.ruвчера в 11:30
Черышев и Семенов вошли в символическую сборную недели квалификации Евро-2020
Sport24.ruвчера в 11:06
Черышев и Семенов вошли в символическую сборную недели отборочного этапа Евро-2020
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