Лига чемпионов

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руЧерышев не поможет сборной России в матчах с Бельгией и Сан-Марино

Валенсия — Лилль
4 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, 5 ноября
Стадион «Месталья»
21′
Габриэл Дос Сантос
25′
Виктор Осимхен
Денис Черышев
Ферран Торрес
30′
Эсекиэль Гарай
32′
37′
Бенжамен Андре
Ли Кан Ин
Ману Вальехо
54′
65′
Жозе Фонте
Даниэль Парехо
66′
Даниэль Васс
67′
74′
Юсуф Языджи
Ренату Саншеш
80′
Бенжамен Андре
Луис Араужо
80′
Домагой Брадарич
Адама Сумаоро
82′
Жоффри Кондогбиа
84′
90′
Адама Сумаоро
Жонатан Бамба
Ферран Торрес
90′
Родриго Морено
Кевин Гамейро
90′+2′
Ранее Денис был включен в состав национальной сборной России на матчи против команд Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября). Черышев дебютировал в составе сборной России в ноябре 2012 года. Всего полузащитник сыграл за национальную команду 25 матчей, забив 11 голов.
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