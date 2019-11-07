Травма помешает полузащитнику «Валенсии» сыграть за сборную России в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Сан-Марино, утверждает Superdeporte.

Черышев не поможет сборной России в матчах с Бельгией и Сан-Марино

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