Как сообщает Superdeporte, игрок сборной России и "Валенсии" Денис Черышев пропустит несколько недель из-за травмы бедра. В связи с этим он не поможет нашей сборной в матчах с Бельгией и Сан-Марино. Официального комментария о состоянии футболиста сборная России ещё не сделала.

Черышев не поможет сборной России в решающих матчах

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