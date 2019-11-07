Лига чемпионов

Life.ruLife.ruЧерышев не поможет сборной России в решающих матчах

Валенсия — Лилль
4 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, 5 ноября
Стадион «Месталья»
21′
Габриэл Дос Сантос
25′
Виктор Осимхен
Денис Черышев
Ферран Торрес
30′
Эсекиэль Гарай
32′
37′
Бенжамен Андре
Ли Кан Ин
Ману Вальехо
54′
65′
Жозе Фонте
Даниэль Парехо
66′
Даниэль Васс
67′
74′
Юсуф Языджи
Ренату Саншеш
80′
Бенжамен Андре
Луис Араужо
80′
Домагой Брадарич
Адама Сумаоро
82′
Жоффри Кондогбиа
84′
90′
Адама Сумаоро
Жонатан Бамба
Ферран Торрес
90′
Родриго Морено
Кевин Гамейро
90′+2′
Как сообщает Superdeporte, игрок сборной России и "Валенсии" Денис Черышев пропустит несколько недель из-за травмы бедра. В связи с этим он не поможет нашей сборной в матчах с Бельгией и Сан-Марино. Официального комментария о состоянии футболиста сборная России ещё не сделала.
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