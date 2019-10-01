Лига чемпионов

МК-СпортМК-Спорт«Аякс» в гостях обыграл «Валенсию», Промес забил

Валенсия — Аякс
0 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Месталья»
8′
Хаким Зиеш
12′
Йоэл Велтман
27′
Николас Тальяфико
34′
Куинси Промес
Жауме Коста
45′+1′
Макси Гомес
Ли Кан Ин
57′
60′
Лисандро Мартинес
61′
Андре Онана
67′
Донни ван де Бек
Франсис Коклен
Тьерри Коррея
70′
Ли Кан Ин
72′
Эсекиэль Гарай
76′
Ферран Торрес
Денис Черышев
76′
81′
Куинси Промес
81′
Куинси Промес
Давид Нерес
82′
Дэйли Блинд
85′
Хаким Зиеш
Клас-Ян Хунтелар
88′
Донни ван де Бек
Сим Де Йонг
В составе победителей отметились полузащитники Хаким Зийех, открывший счет на 8-й минуте встречи, а также Куинси Промес (на 34-й) и Донни ван де Бек (67). В следующем матче группового этапа Лиги чемпионов «Валенсия» встретится на выезде с французским «Лиллем».
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