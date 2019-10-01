Лига чемпионов
МК-Спорт«Аякс» в гостях обыграл «Валенсию», Промес забил
|8′
Хаким Зиеш
|12′
Йоэл Велтман
|27′
Николас Тальяфико
|34′
Куинси Промес
Жауме Коста
|45′+1′
Макси Гомес
Ли Кан Ин
|57′
|60′
Лисандро Мартинес
|61′
Андре Онана
|67′
Донни ван де Бек
Франсис Коклен
Тьерри Коррея
|70′
Ли Кан Ин
|72′
Эсекиэль Гарай
|76′
Ферран Торрес
Денис Черышев
|76′
|81′
Куинси Промес
|81′
Куинси Промес
Давид Нерес
|82′
Дэйли Блинд
|85′
Хаким Зиеш
Клас-Ян Хунтелар
|88′
Донни ван де Бек
Сим Де Йонг
|54%
|Владение мячом
|46%
|87%
|Процент точных передач
|83%
|5
|Удары в сторону ворот
|4
|4
|Удары в створ ворот
|7
|3
|Сейвы вратарём
|4
|2
|Офсайды
|2
|4
|Угловые
|2
|17
|Отборы
|13
|8
|Фолы
|22
|3
|Желтые карточки
|6
|–
|Красные карточки
|–
Валенсия
Расстановка 4‑4‑2
13
Силлесен
18
Васс
24
Гарай
5
Паулиста
3
Коста
11
Черышев
2
Коррея
10
Парехо
7
Гедеш
16
Ли Кан Ин
19
Родриго
24
Онана
28
Дест
3
Велтман
17
Блинд
31
Тальяфико
4
Альварес
15
Де Йонг
21
Мартинес
9
Хунтелар
10
Тадич
7
Нерес
Аякс
Расстановка 4‑2‑1‑3
В составе победителей отметились полузащитники Хаким Зийех, открывший счет на 8-й минуте встречи, а также Куинси Промес (на 34-й) и Донни ван де Бек (67). В следующем матче группового этапа Лиги чемпионов «Валенсия» встретится на выезде с французским «Лиллем».
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 12:52, Вашингтон
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