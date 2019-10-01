Определились стартовые составы «Валенсии» и «Аякса» на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, который пройдет в Испании. Полузащитник сборной России Денис Черышев остался на скамейке запасных хозяев.

Черышев остался в запасе «Валенсии» на матч с «Аяксом»

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