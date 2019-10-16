Футбол
Открытый НижнийФК «Нижний Новгород» уволил тренера Дмитрия Черышева
«Нижний Новгород» отправил в отставку главного тренера команды Дмитрия Черышева. Об этом сообщает matchtv.ru.Известно, что такое решение назревало давно из-за плохих результатов команды. Принято оно было губернатором Нижегородской области.
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Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 15 октября в 12:43
Армия и оружие
Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии
РИА Новости вчера в 18:50
Происшествия
Прокурор просит выпустить из СИЗО четырех фигурантов по делу «Зимней вишни»
Прокуратура ходатайствует об освобождении из СИЗО четырех из восьми обвиняемых по делу о пожаре в "Зимней вишне", передает корреспондент РИА Новости из Заводского районного суда Кемерово.
РИА Новости 02:20
Происшествия
В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы
Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела ученицы в одной из школ Советского района.
Российская газета 01:30
Политика
CNN: Трамп направил письмо Эрдогану в день начала операции в Сирии
Президент США Дональд Трамп направил 9 октября, в день начала турецкой операции в Сирии, письмо президенту Тайипу Эрдогану с просьбой "не валять дурака" и "не подводить весь мир" своей военной операцией в САР, передает телеканал CNN со ссылкой на документ.
РИА Новости вчера в 17:19
Происшествия
В Керчи прошла минута молчания в память о жертвах трагедии в колледже
Общегородская минута молчания прошла в Керчи по случаю годовщины трагедии в Керченском политехническом колледже, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации города Дилявер Мельгазиев.
РИА Новости 02:07
Спорт
Глава РУСАДА подтвердил подмену допинг-проб российских спортсменов
В интервью газете The New York Times глава РУСАДА Юрий Ганус подтвердил, что российская сторона изменила результаты тысяч допинг-проб, чтобы не навредить звездам спорта, которые сегодня являются чиновниками и политиками.
Южный Федеральный вчера в 07:43
Здоровье
Названы напитки, помогающие увеличить продолжительность жизни
По словам специалистов, сохранить здоровье и увеличить продолжительность жизни помогает молоко.
Волгоградская правда вчера в 15:06
Футбол
Зинченко сделал предложение своей девушке на главном стадионе Украины
Чемпионат вчера в 11:44
Общество
В России придумали новый способ обмана банкоматов
Российские мошенники придумали новый способ обманывать банкоматы.
Lenta.ru вчера в 07:34
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Гаджеты
Названы характеристики нового флагмана Realme X2 Pro
Смартфон получил дисплей с частотой обновления 90 Гц, а энергопотребление снижено на 5% в сравнении с Realme X2.
iReactor 15 октября в 04:22
Происшествия
Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге раскаялись в суде
Обвиняемые в убийстве Ксении Каторгиной из-за машины заявили о своем раскаянии в ходе суда об избрании меры пресечения в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 02:34
Общество
В России упростили взыскание долгов с дачников
Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
REGNUM 01:04
Политика
Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда
Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.
REGNUM вчера в 15:59
Экономика
В ЦБ захотели блокировать счета до решения суда
В Банке России рассчитывают создать новый правовой механизм, благодаря которому у регулятора появится возможность блокировать счета контролирующих финансовые организации лиц еще до того, как суд примет решение взыскать с них убытки, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя ЦБ.
РБК вчера в 23:20
Авто
Российский завод Haval начал производство купе-кроссовера Haval F7x
Российский завод Haval в Тульской области начал выпуск нового купеобразного кроссовера Haval F7x.
32CARS.ru вчера в 14:29
Политика
Власти Украины потребовали распустить ДНР и ЛНР
В Киеве готовы выполнять политическую составляющую Минских соглашений при одном условии – после роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщается на сайте «РИА Новости».
Страна Советов on-line вчера в 01:40
Авто
Новые опции УАЗ готовит не для «Патриота», а для «Русского Прадо»
Новый центральный тоннель, электронный стояночный тормоз и новая медиасистема, изображения которых появились в патентной базе, могут предназначаться вовсе не внедорожнику УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач.
110km.ru 01:31
Здоровье
Доктор Мясников назвал лекарства-пустышки, назначаемые в России
Мясников рассказал, что препараты, которые не считаются эффективными, действительно продолжают назначать врачи, придерживаясь мнения, что они помогают при лечении.
Вечерний курьер вчера в 01:19
Армия и оружие
«Неуязвимые» гиперзвуковые российские ракеты навели ужас: Западные СМИ заявили о новой гонке ядерного оружия
В феврале 2019 года на ежегодном выступлении в российском парламенте Путин предостерег Запад, заявив о скором поступлении в армию гиперзвуковых ракет.
Царьград 02:34
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 01:47
Культура
Третьяковка открывает самую большую выставку Поленова
Что же касается талантов Поленова-архитектора, то их демонстрируют в залах Новой Третьяковки многочисленные авторские эскизы и мультимедийная инсталляция.
Ведомости 15 октября в 17:12
Армия и оружие
Турция сообщила о нейтрализации «611 террористов» в Сирии
Министерство обороны Турции сообщило о нейтрализации «611 террористов» в ходе военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.
RT на русском 15 октября в 13:53
Общество
Всем сотрудникам «Роскосмоса» за границей предписано быть бдительными
Например, работникам компаний стоит воздержаться от употребления спиртных напитков в транспорте, не раскрывать целей поездки случайным попутчикам, не встревать в потенциально конфликтные споры на политические или религиозные темы, не вести конфиденциальные служебные разговоры в номерах и ресторанах.
Ведомости вчера в 16:37
Кино
В Сети появился трейлер фильма «Лед-2» с Петровым и Тарасовой
16 октября в Сети появился трейлер фильма «Лед 2» с Александром Петровым в главной роли.
Телепрограмма вчера в 16:07
Футбол
«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время возглавит Аллегри
В среду, 16-го октября, популярное издание Tuttosport опубликовало информацию, согласно которой известный итальянский специалист Массимилиано Аллегри отправится в Англию, где возглавить тренерский мостик "Манчестер Юнайтед".
Sport.ru вчера в 11:51
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая газета».
Коммерсантъ 14 октября в 13:44
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали самые полезные орехи
Роспотребнадзор назвал наиболее полезные орехи, употреблять которые необходимо один-два раза в неделю.
REGNUM 01:54