Футбол
Нева СпортЧерышев попал в заявку «Валенсии» на матч с «Осасуной»
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев попал в заявку команды на матч с «Осасуной». Игра пройдет в воскресенье, 27 октября, стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 23:00 по московскому времени. Команды встретятся в рамках десятого тура чемпионата Испании.
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«Валенсия» вдесятером проиграла «Осасуне», Черышев провел на поле 65 минут
Спорт-Экспрессвчера в 17:50
«Валенсия» проиграла «Осасуне», оставшись в меньшинстве. Черышев провел 65 минут
Sport24.ruвчера в 17:51
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