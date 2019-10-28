Футбол

Нева СпортНева СпортЧерышев попал в заявку «Валенсии» на матч с «Осасуной»

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев попал в заявку команды на матч с «Осасуной». Игра пройдет в воскресенье, 27 октября, стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 23:00 по московскому времени. Команды встретятся в рамках десятого тура чемпионата Испании.
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Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана

В фокусе внимания — стоивший 50 миллионов долларов фэнтези-конфуз «Тайна печати дракона», история создания и неудачи которого включает банкротства, иски к голливудским звездам и крах отношений с крупнейшей китайской госкорпорацией.
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