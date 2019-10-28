Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев попал в заявку команды на матч с «Осасуной». Игра пройдет в воскресенье, 27 октября, стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 23:00 по московскому времени. Команды встретятся в рамках десятого тура чемпионата Испании.

Черышев попал в заявку «Валенсии» на матч с «Осасуной»

Политика Рабы ВС. Лейтенантов насильно заставляют служить Родине. В случае отказа от контракта угрожают членам семьи Как пишет Леонов, командованием дивизии был принят ряд мер: офицеры звонили родителям и пугали уголовным преследованием сына, угрожали трудностями в академии РВСН для брата, звонили начальнику супруги с просьбой уволить ее, «для того чтобы она спокойно могла приехать в город, в котором я прохожу службу», а также переводом в другую дивизию, «нетронутую цивилизацией».

Экономика Владелец Louis Vuitton ведет переговоры о покупке Tiffany Французская группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) ведет переговоры о покупке американского бренда люксовых украшений Tiffany & Co, сообщают Bloomberg, Reuters и AFP со ссылкой на источники.

Политика Джордж Сорос назвал своего фаворита на пост главы США Финансист и миллиардер Джордж Сорос раскритиковал американского лидера Дональда Трампа и назвал наиболее достойного, на его взгляд, претендента на должность президента страны.

Армия и оружие Трамп подтвердил ликвидацию аль-Багдади Президент США Доналд Трамп в своем заявлении подтвердил ликвидацию лидера террористической организации "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк подарила матери иномарку за 2 миллиона Пока знаменитость находится в клинике, забота о ее годовалой дочери Миле полностью легла на плечи матери артистки, которой та недавно сделала весьма дорогой подарок – иномарку стоимостью около 2 миллионов рублей.

Транспорт Названа стоимость проезда по трассе М-11 Москва-Петербург В сообщении отмечается, что пользователям не стоит опасаться чрезмерного завышения тарифов, как это произошло несколько лет назад на участке компании-концессионера (15-58 км) М-11 Москва-Петербург, поскольку предельный максимальный размер тарифа на подконтрольных госкомпании участках регулируется законодательно.

Происшествия Рязанский священник отстранен от службы после избиения жены Клирик Казанского женского монастыря иерей Владимир Покровский отстранен от службы на год за систематическое нарушение церковной дисциплины, сообщила пресс-служба Рязанской епархии.

Политика Основная волна губернаторских отставок может пройти весной 2020 года Еще один человек, близкий к Кремлю, ранее говорил «Ведомостям» о резком сокращении «медового месяца», когда жители региона позитивно воспринимают нового назначенца: «Как показала прошлогодняя кампания, становится сложнее использовать эффект новизны, особенно если губернаторы пришли осенью».