Футбол
Нева СпортЧерышев попал в заявку «Валенсии» на матч с «Осасуной»
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев попал в заявку команды на матч с «Осасуной». Игра пройдет в воскресенье, 27 октября, стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 23:00 по московскому времени. Команды встретятся в рамках десятого тура чемпионата Испании.
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«Валенсия» вдесятером проиграла «Осасуне», Черышев провел на поле 65 минут
Спорт-Экспрессвчера в 17:50
«Валенсия» проиграла «Осасуне», оставшись в меньшинстве. Черышев провел 65 минут
Sport24.ruвчера в 17:51
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Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал 07:37
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в США
Принц Гарри и Меган Маркл думают о том, чтобы большую часть года жить в США.
Pravda.Ru 08:12
Экономика
Туроператоры предупредили о «налоге на проживание» в Турции
В Турции с 1 апреля 2020 года начнет действовать «налог на проживание» туристов в отелях. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
РБК 06:46
Происшествия
Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции
Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.
Интерфакс 09:19
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Шоу-бизнес
Заворотнюк подарила матери роскошную иномарку
Анастасия Заворотнюк незадолго до болезни подарила 76-летней матери автомобиль Toyota C-HR стоимостью около двух миллионов рублей.
Уралинформбюро 10:00
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Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум
Акции «Норникеля» на Московской бирже выросли более чем на 6%, обновив исторический максимум.
Коммерсантъ 07:02
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева диагностировали сердечный приступ
Продюсер группы SEREBRO и владелец лейбал MALFA Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
KM.ru 05:38
Политика
Скворцова ответила на вопрос о возможности эвтаназии в России
Российская газета 07:18
Политика
В Брюсселе обсудят транзит российского газа через Украину
28 октября в Брюсселе стартуют новый раунд переговоров на министерском уровне между Россией, Украиной и Еврокомиссией по вопросу транзита российского газа в Европу через Украину.
Московский Комсомолец вчера в 18:15
Армия и оружие
В Кремле оценили данные о ликвидации лидера ИГ
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о ликвидации главаря террористической организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.
Газета.Ru 08:35
Фигурное катание
Солист Muse поздравил Трусову с победой на Skate Canada
Лидер британской рок-группы Muse Мэттью Беллами поздравил российскую фигуристку Александру Трусову с победой на Гран-при Канады по фигурному катанию Skate Canada.
Культуромания 04:53
Происшествия
Суд арестовал застрелившего сослуживцев в Забайкалье солдата
RT на русском 09:41
Экономика
Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста экономики
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста российской экономики.
ТАСС 10:05
Шоу-бизнес
Гарик Харламов оценил постельные сцены в фильме с участием жены
Российский комик Гарик Харламов ответил на постоянные вопросы поклонников об отношении к роли его жены, актрисы Кристины Асмус, в фильме «Текст».
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Политика
Климкин призвал не допустить признания «Азова» террористами в США
Задача Киева — не допустить признания украинского добровольческого полка «Азов» террористической организацией в США, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
RT на русском 08:21
Политика
МИД: западная политика изоляции РФ провалилась
В Министерстве иностранных дел России отметили, что представленность африканских стран на саммите Россия — Африка показывает, что попытки западных стран изолировать Россию провалились, они сами оказались в изоляции, заявил замдиректора департамента Африки МИД РФ Олег Озеров.
РЕН ТВ 07:43
Происшествия
Опубликовано видео с места крушения самолета в Пермском крае
Следственный комитет опубликовал видео с места падения легкомоторного самолета Cessna-172 в Пермском крае.
Российская газета 09:23
Политика
Путин проведёт переговоры с президентом Кубы 29 октября
Президент России Владимир Путин проведёт переговоры с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом 29 октября, сообщается на сайте Кремля.
REGNUM 08:43
Гаджеты
Xiaomi подтвердил разработку смартфона Mi CC9 Pro
RuNews24.ru 03:35
Транспорт
Стали известны тарифы на проезд по трассе М-11 из Москвы в Петербург
В сообщении говорится, что пользователям не стоит опасаться чрезмерного завышения тарифов, как это произошло несколько лет назад на участке компании-концессионера (15-58 км) М-11 "Москва - Санкт-Петербург", поскольку предельный максимальный размер тарифа на подконтрольных госкомпании участках регулируется законодательно.
Интерфакс 05:45
Кино
Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар» за вклад в кинематограф
Создатель «Твин Пикс», «Синего бархата» и «Малхолланд Драйв», удостоившийся «Оскара» за выдающийся вклад в кинематограф, на церемонии награждения был немногословен.
Эхо Москвы 02:04
Здоровье
Медики определили опасное для здоровья количество имбиря
Немецкие медики определили опасное для здоровья количество имбиря.
Газета Кемерова 06:30
Политика
Украинские силовики отказались выгонять националистов из Донбасса
Представителей ультраправой партии «Национальный корпус» не собираются выгонять из поселка Золотое, который находится в зоне разведения войск в Донбассе.
Lenta.ru 08:37