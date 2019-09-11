Лига чемпионов
Бомбардир.руЧерышев попрощался с уволенным тренером «Валенсии» Марселино
Вместо Марселино на пост главного тренера «Валенсии» был назначен Альберт Селадес. Под руководством 54-летнего специалиста клуб выигрывал Кубок Испании, а также доходил до полуфинала Лиги Европы.
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Денис Черышев — Марселино: «Тренер, я ценю ваше доверие, несмотря на плохие дни и травмы»
Sportbox.RUвчера в 15:14
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«Барселона» не отказалась от идеи вернуть Неймара
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Матч ТВ вчера в 04:11
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Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России
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Газета.Ru вчера в 10:16
Происшествия
Чиновница сбила ребенка и требует 100 тысяч за царапины на машине
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Происшествия
Взрывы прогремели на складе боеприпасов на Кипре
Несколько человек пострадали в результате взрывов на складе боеприпасов на Кипре.
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Михаэль Шумахер пришел в сознание
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.
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Бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр рассказала в своих мемуарах о спорах и дружбе с выдающимся российским дипломатом Виталием Чуркиным, который скоропостижно скончался 20 февраля 2017 года, за день до своего 65-летия.
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Армия и оружие
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Мамонов готовится к сложной операции на сердце
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Отмечается также, что почти за 10 лет средний возраст россиянина вырос почти на полтора года: по данным статистической службы на 1 января 2009 года он составлял 38,8 года.
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Крымский астроном открыл первую межзвездную комету
Крымский астроном Геннадий Борисов открыл первую межзвездную комету, сообщил Международный астрономический союз.
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