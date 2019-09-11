Лига чемпионов
Бомбардир.руЧерышев попрощался с уволенным тренером «Валенсии» Марселино
Вместо Марселино на пост главного тренера «Валенсии» был назначен Альберт Селадес. Под руководством 54-летнего специалиста клуб выигрывал Кубок Испании, а также доходил до полуфинала Лиги Европы.
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Денис Черышев — Марселино: «Тренер, я ценю ваше доверие, несмотря на плохие дни и травмы»
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