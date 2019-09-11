Лига чемпионов
Бомбардир.руЧерышев попрощался с уволенным тренером «Валенсии» Марселино
Вместо Марселино на пост главного тренера «Валенсии» был назначен Альберт Селадес. Под руководством 54-летнего специалиста клуб выигрывал Кубок Испании, а также доходил до полуфинала Лиги Европы.
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Я желаю и надеюсь, что у вас в будущем будет все хорошо, хотя и не сомневаюсь, что так и будет.
— Денис Черышев, российский футболистНева Спорт 15:39
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Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 16:19
Экономика
Медведев назвал условия для развития рынка арендного жилья
По мнению Медведева, неразвитость рынка арендного жилья в России объясняется в том числе тем, что во времена СССР жилье нельзя было иметь в полной собственности.
Газета.Ru 07:55
Политика
США отложили повышение пошлин на китайские товары
США перенесли с 1 октября на 15 октября повышение пошлин на китайские товары, написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Ведомости 20:04
Политика
В Улан-Удэ ОМОН задержал протестующих на площади Советов
В Улан-Удэ состоялся силовой разгон несанкционированной акции, продолжающейся со вчерашнего вечера.
Номер один вчера в 04:43
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Происшествия
В мире вспоминают жертв теракта 11 сентября
Во всем мире вспоминают жертв теракта 11 сентября 2001 года.
Москва 24 04:32
Авто
Трансформер EDAG CityBot обрисовал город с роботами
Немецкая инжиниринговая компания EDAG в последний раз поразила нас в 2015-м, построив концепт Light Cocoon.
Драйв 11:47
Общество
39 вузов из России вошли в рейтинг лучших университетов мира
Россия увеличила присутствие своих высших учебных заведений в авторитетном рейтинге университетов.
Вести.Ru 15:17
Футбол
Компани не сыграет в своём прощальном матче из-за травмы
Бывший защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани сообщил, что не сыграет в своём прощальном матче, который состоится сегодня, 11 сентября.
Евро-футбол.ру 10:24
Шоу-бизнес
Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 10:19
Происшествия
В Подмосковье электричка сбила двух человек
Электричка сбила двух людей около железнодорожной станции «Ленинская» на Павелецком направлении Московской железной дороги, об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.
Вести Подмосковья 16:29
Спорт
Шахматист Есипенко не ожидал, что выйдет во второй круг Кубка мира
Российский шахматист Андрей Есипенко заявил, что не ожидал выйти во второй круг Кубка мира, который проходит в Ханты-Мансийске.
ТАСС 15:20
Здоровье
США планируют ограничить продажу вейпов
Администрация президента США собирается ограничить продажу вейпов (электронных сигарет с ароматическими добавками).
Коммерсантъ 20:29
Политика
Трюдо объявил о роспуске парламента Канады
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о роспуске парламента.
Газета.Ru 13:01
Финансы
ЦБ предрек падение цен на нефть
В «базовом» прогнозе сценарий ЦБ до 2022 года, в следующем году средняя цена на нефть Urals с нынешних 63 доллара за баррель упадет до 55 долларов, а в 2021-м скатится к отметке 50, на которой останется и в 2022 году, пишет портал Finanz.
Expert.ru 12:41
Космос
Еще один спутник «Глонасс-М» вывели на внеплановое техобслуживание
Ранее стало известно о выводе на внеплановое техническое обслуживание до 1 октября спутников "Глонасс-М" с системными номерами 717 и 742.
РИА Новости вчера в 06:50
Транспорт
В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД
Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.
RT на русском 03:56
Политика
Предприниматель Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение
Учёный и предприниматель Валентин Гапонцев и американские власти подписали мировое соглашение об урегулировании спора, который касается включения россиянина в «кремлёвский список».
RT на русском 16:53
Наука
Учёные создали из бактерий электрическую цепь
Газета DAILY 12:23
Гаджеты
IPhone 11 считают кошмаром трипофоба
Корпорация Apple сделала акцент на новой трехмодульной камере iPhone 11 и не прогадала - аналитики отмечают, что обновленный дизайн приковывает к себе внимание.
РЕН ТВ 19:04
Кино
Вышел трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа в главной роли
Главную роль исполнил Джейсон Момоа, известный по роли Аквамена в одноименном фильме и других комиксах DC и работе в сериале «Игра престолов».
Телепрограмма 05:59
Футбол
«Локомотив» планирует провести полную реконструкцию «РЖД Арены»
Руководство столичного "Локомотива" хочет провести реконструкцию домашней арене железнодорожников.
Sport.ru 14:14
Космос
В России соберут робота для открытого космоса
В следующем году планируется начать сборку опытных образцов нового российского робота «Теледроид», который будет выполнять работы за бортом Международной космической станции (МКС).
ТК Звезда 18:33
Политика
«Нафтогаз» объяснил позицию Киева по транзитному контракту с Россией
Украина потребует у России компенсацию в случае отстаивания «Газпромом» позиции по заключению нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.
Известия 15:18
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Гаджеты
Сколько дней нужно работать для покупки нового iPhone
Интернет сервис Picodi.com провел исследование, чтобы разобраться, сколько нужно дней работать в разных странах, чтобы позволить себе новое устройство от Apple.
Ferra 06:46
Авто
Стало известно, когда до РФ доберется обновленный Skoda Rapid
Напомним, сегодня стало известно о том, что мировая премьера новой Skoda Octavia состоится 11 ноября 2019 года.
Автоновости дня 09:52
Экономика
Проблему бедности надо решать адресно, заявил Топилин
Победить бедность в России удастся путем выстраивания адресного механизма помощи семьям, при этом проблему не решить, если просто заливать ее деньгами, заявил глава Минтруда Максим Топилин в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".
РИА Новости 06:33
Единоборства
Менеджер Нурмагомедова: Сен-Пьер станет следующим соперником Хабиба
Али Адбель-Азиз, менеджер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, заявил, что Жорж Сен-Пьер может стать следующим соперником Хабиба Нурмагомедова, несмотря на желание президента UFC Дэны Уайта организовать бой Хабиба с Тони Фергюсоном.
Чемпионат 13:43