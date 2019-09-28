Футбол
Евро-футбол.руЧерышев принёс «Валенсии» победу в Бильбао
В матче седьмого тура Примеры «Атлетик» из Бильбао принимал «Валенсию». Победу в поединке отпраздновали гости со счетом 1:0. Единственный гол забил российский хавбек Денис Черышев. «Летучие мыши» набрали 9 баллов и поднялись на 9 место в турнирной таблице.
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