Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руЧерышев принёс «Валенсии» победу в Бильбао

В матче седьмого тура Примеры «Атлетик» из Бильбао принимал «Валенсию». Победу в поединке отпраздновали гости со счетом 1:0. Единственный гол забил российский хавбек Денис Черышев. «Летучие мыши» набрали 9 баллов и поднялись на 9 место в турнирной таблице.
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«Атлетик» - «Валенсия» - 0:1: Черышев забивает свой первый гол в сезоне. ВИДЕО

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