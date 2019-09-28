Футбол
Евро-футбол.руЧерышев принёс «Валенсии» победу в Бильбао
В матче седьмого тура Примеры «Атлетик» из Бильбао принимал «Валенсию». Победу в поединке отпраздновали гости со счетом 1:0. Единственный гол забил российский хавбек Денис Черышев. «Летучие мыши» набрали 9 баллов и поднялись на 9 место в турнирной таблице.
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Газета.Ru 10:41
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Борнмут — Вест Хэм 2:2
Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко открыл счет в матче 7-го тура чемпионата Англии против «Борнмута».
Спорт-Экспресс 10:18
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Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии
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Bimru.ru 12:54
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Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством
О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.
РБК 07:33
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Власти предложили новый механизм компенсаций утильсбора для автопрома
Российское правительство предложило определить правила дифференцирования промышленных субсидий, которые фактически компенсировали бы автомобильной промышленности утилизационный сбор.
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Происшествия
В Рязани убили ветерана Великой Отечественной войны и его жену
Московский Комсомолец вчера в 10:47
Армия и оружие
СМИ Китая рассказали про российский «кошмар авианосца» США
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Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга за два года пребывания на посту главы государства подружился с российским коллегой Владимиром Путиным, пишет Bloomberg Businessweek.
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РБК 14:12
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Общество
Медведев поручил изменить продуктовую корзину россиян
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ответственным ведомствам проработать вопрос о постепенном переходе на новый вариант потребительской корзины.
РБК вчера в 04:08