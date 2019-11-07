Согласно информации источника, россиянин повредил бедро и пропустит несколько недель. Таким образом, 28-летний полузащитник не сможет помочь сборной России в матче с Бельгией (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября). Россияне досрочно обеспечили себе выход в финальную часть чемпионата Европы.

Черышев пропустит матчи сборной России с Бельгией и Сан-Марино

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