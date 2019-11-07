Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев не примет участия в матчах отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 с командами Бельгии и Сан-Марино из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.

Черышев пропустит матчи сборной с Бельгией и Сан-Марино из-за травмы

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