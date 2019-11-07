Лига чемпионов

Sport24.ruSport24.ruЧерышев пропустит матчи сборной России с Бельгией и Сан-Марино

Валенсия — Лилль
4 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, 5 ноября
Стадион «Месталья»
21′
Габриэл Дос Сантос
25′
Виктор Осимхен
Денис Черышев
Ферран Торрес
30′
Эсекиэль Гарай
32′
37′
Бенжамен Андре
Ли Кан Ин
Ману Вальехо
54′
65′
Жозе Фонте
Даниэль Парехо
66′
Даниэль Васс
67′
74′
Юсуф Языджи
Ренату Саншеш
80′
Бенжамен Андре
Луис Араужо
80′
Домагой Брадарич
Адама Сумаоро
82′
Жоффри Кондогбиа
84′
90′
Адама Сумаоро
Жонатан Бамба
Ферран Торрес
90′
Родриго Морено
Кевин Гамейро
90′+2′
Согласно информации источника, россиянин повредил бедро и пропустит несколько недель. Таким образом, 28-летний полузащитник не сможет помочь сборной России в матче с Бельгией (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября). Россияне досрочно обеспечили себе выход в финальную часть чемпионата Европы.
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