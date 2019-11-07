Лига чемпионов
RT на русскомЧерышев пропустит матчи сборной с Бельгией и Сан-Марино из-за травмы
Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев не примет участия в матчах отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 с командами Бельгии и Сан-Марино из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Черчесов: самое печальное, что Черышев не восстановится даже ко второй игре
Чемпионат07 ноября в 11:24
Тренеры сборной России по футболу решат по поводу замены Черышева в пятницу
ТАСС Спорт07 ноября в 11:27
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 12:25, Ашберн
Технологии
России предрекли мировое превосходство из-за глобального потепления
Эксперты уверены, что глобальное потепление вызовет массу изменений в мировой торговле.
Ferra 11:35
Общество
Стало известно о переносе климатической зимы в Москве
Ранее стало известно, что предстоящей зимой температура в столице будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких.
Lenta.ru 01:50
Политика
Германия отмечает 30-летие падения Берлинской стены
Говорит Москва вчера в 01:21
Культура
Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса»
Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.
Gazeta.SPb вчера в 14:23
Политика
В США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.
RT на русском 12:13
Происшествия
Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последнем разговоре
Газета Metro 10:51
Футбол
Локомотив — Краснодар 1:1 (2-й тайм)
Московский "Локомотив" и "Краснодар" объявили стартовые составы на матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 10:00
Политика
Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости 08 ноября в 14:33
Фигурное катание
Щербакова прокомментировала победу на Гран-при в Китае
15-летняя фигуристка вышла в финал Гран-при благодаря победе в Китае. Финальные состязания состоятся в Италии с 5 по 8 декабря.
ProstoProSport вчера в 08:07
Общество
После бойни в воинской части Забайкалья не нашли «забитых» солдат
В воинской части Забайкальского края, где рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых своих сослуживцев, нет забитых и изможденных солдат.
Lenta.ru 11:57
Политика
Польша передала задержанного Мазура на поруки украинскому консулу
Украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в Люблине, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.
РИА Новости 09:10
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Телеведущий Артем Шейнин прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" слова юмориста Максима Галкина о цензуре на российском телевидении.
РИА Новости 07:43
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о разрушительном эффекте смерти лидера ИГ
Глава Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что убийство лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади оказало огромный разрушительный эффект на террористическую организацию.
RT на русском 10:52
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Космос
В Индии разработали программу миссии по изучению Венеры
Учёные и инженеры Индийской организации космических исследований (ISRO) представили на утверждение правительству программу автоматической миссии по изучению Венеры.
REGNUM вчера в 06:49
Футбол
Тренер ЦСКА с матом отчитал судью в перерыве матча РПЛ
ЦСКА обыграл «Сочи» в гостевом матче в рамках 16-го тура чемпионата России.
Lenta.ru 11:30
Политика
Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
«За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.
REGNUM вчера в 09:57
Политика
The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии
Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.
Известия 09:14
Политика
Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса
Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
Газета.Ru 06:10
Гаджеты
На калькуляторе запустили Windows 10
ToDay News Ufa вчера в 14:32
Киберспорт
League of Legends: турнир Worlds 2020 отправляется в Китай
Worlds 2019, крупнейший чемпионат по League of Legends, завершился в Париже.
Игромания.ру 11:59
Хоккей
В матче юниорских сборных России и Беларуси произошла массовая драка
В заключительном матче турнира сборная Беларуси U17 проиграла сборной России U16 со счётом 0:6. В ходе матча на льду возникла потасовка, которая переросла в массовую драку хоккеистов.
Чемпионат 11:13
Политика
США пригрозили Турции санкциями из-за С-400
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе визита в Турцию на следующей неделе заявит турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану о неприемлемости закупок Анкарой российских ЗРК С-400, сообщил в эфире CBS советник главы Белого дома по национальной безопасности Роберт О-Брайен.
REGNUM 12:13
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском вчера в 09:44
Политика
Лавров открыл в Ереване выставку, посвященную 75-летию Победы
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял участие в церемонии открытия выставки, посвященной предстоящему 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 12:00
Здоровье
Специалист по здоровому питанию дал советы о правильном ужине
Специалист по естественному оздоровлению и очищению организма, сыроед Евгений Кичигин уверяет, что правильный ужин должен быть лёгким и диетическим.
Профиль 08 ноября в 03:23
Наука
Есть ли разница между книгой и аудиокнигой: смысл на слух
Стоит заметить, что «словарь» не хранится в одной определенной области мозга, а размазан по всей коре.
Популярная механика вчера в 06:15
Политика
На Украине назвали возможную дату встречи «нормандской четвёрки»
Накануне ополченцы ДНР и киевские военные начали разведение сил на последнем участке линии соприкосновения в Донбассе.
Говорит Москва 11:58