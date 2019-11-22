Футбол
Газета.RuЧерышев рассказал о том, как Роналду учил русский язык
Бывший главный тренер "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев рассказал о том, как португальский нападающий Криштиану Роналду учил русский язык с помощью своего сына, Дениса Черышева, который в настоящий момент выступает за испанскую "Валенсию".
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Каким русским словам Денис Черышев учил Роналду и как стал вторым бомбардиром ЧМ-2018. Молодому поколению болельщиков Дмитрий Черышев известен как отец Дениса Черышева, единственного «испанца» в современной сборной России.Чемпионат01:00
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Денис Черышев учил Криштиану Роналду признаваться в любви Ирине Шейк на русском языке
Комсомольская правда02:55
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Больше месяца назад Анастасия Решетова в первый раз стала мамой. 16 октября модель подарила Тимати мальчика, которого назвали Ратмиром.
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Политика
В Сенате США заявили, что санкции могут задержать «Северный поток-2»
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В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца
Авто
Tesla презентовала новый пикап Cybertruck
Американская компания Tesla представила свой новой электрический автомобиль - пикап Cybertruck стоимостью от $40 тыс. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Шоу Victoria’s Secret официально отменили
В прошлом году показ посмотрели 3,3 млн зрителей. Это стало самым большим падением аудитории для этого шоу.
Финансы
Средняя ставка по вкладам в России достигла десятилетнего минимума
Средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде ноября снизилась до 6,03%, это минимальное значение с 2009 года, следует из данных Банка России.
Экономика
В России аптеки начали продавать лекарства в кредит
Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ".
Политика
В Госдуме приняли закон о возможности признать физлиц иноагентами
В Госдуме приняли закон, согласно которому физическим лицам можно присваивать статус иностранных агентов.
Общество
Лобода появилась на постере группы Тилля Линдеманна
Постер подписан названием музыкального коллектива Lindemann и «Frau & Mann» (женщина и мужчина– прим. ред.). Внизу также указаны имена: Тилль Линдеманн, Петер Тэгтгрен, Лобода и Петер Стормаре.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
В связи с повышением радиационного фона в Южно-Китайском море Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека усиливает мониторинг радиационной обстановки на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба ведомства.
Гаджеты
Xiaomi представила в России смартфоны Mi Note 10 и Redmi Note 8T
Компания Xiaomi анонсировала в России очередную новинку серии Mi Note — смартфон Mi Note 10, оснащённый 108-мегапиксельной камерой, и Redmi Note 8T — нового представителя семейства смартфонов Redmi.
Политика
Time: Помпео планирует покинуть администрацию Трампа
Государственный секретарь США Майк Помпео планирует уйти в отставку и покинуть администрацию американского президента Дональда Трампа.
Здоровье
Анабиоз впервые применят для спасения жизни при смертельной травме
Исследователи из Университете Мэриленда в Балтиморе объявили о запуске клинических испытаний рискованной процедуры – введения в анабиоз пациентов с серьезными травмами.
Общество
В Гидрометцентре предупредили об ухудшении погоды в Москве
До середины следующей недели в Москве сохранится солнечная погода, затем наступит ухудшение, сообщил журналистам исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Транспорт
Владимир Путин открыл движение по Московскому центральному диаметру
В четверг, 21 ноября, президент России Владимир Путин открыл железнодорожное движение по веткам Московских центральных диаметров: Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск.
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 кг Семчев пожаловался на проблемы со здоровьем
Футбол
Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020
В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования предъявили обвинения
Замглавы Росалкогольрегулирования Ирине Голосной предъявили обвинение по трем эпизодам злоупотребления полномочиями, сообщила следователь в Пресненском суде Москвы.
Политика
Путин призвал сделать экономический рост России более устойчивым
Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил о том, что необходимо сделать более устойчивым экономический рост РФ.
Общество
В Генпрокуратуре сочли ошибкой новые правила медосмотра водителей
Первый замгенпрокурора России Александр Буксман заявил, что вводя новые правила медосвидетельствования водителей Минздрав совершил ошибку, пишет РИА "Новости".