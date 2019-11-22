Футбол

Газета.RuГазета.RuЧерышев рассказал о том, как Роналду учил русский язык

Бывший главный тренер "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев рассказал о том, как португальский нападающий Криштиану Роналду учил русский язык с помощью своего сына, Дениса Черышева, который в настоящий момент выступает за испанскую "Валенсию".
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Дмитрий Черышев о себе, сыне Денисе, Овчинникове, Бескове, Эмери и ЧМ-2018

Каким русским словам Денис Черышев учил Роналду и как стал вторым бомбардиром ЧМ-2018. Молодому поколению болельщиков Дмитрий Черышев известен как отец Дениса Черышева, единственного «испанца» в современной сборной России.
Чемпионат01:00

Подробнее о событии

Отец Черышева рассказал, как Денис учил Роналду русскому языку

РИА Новости01:58

Черышев учил Роналду русскому языку, когда тот встречался с Ириной Шейк

Sport24.ru05:44

Денис Черышев учил Криштиану Роналду признаваться в любви Ирине Шейк на русском языке

Комсомольская правда02:55

Дмитрий Черышев рассказал, как Роналду спрашивал у его сына русские слова

RT на русском04:05

Описаны занятия Роналду русским языком

Lenta.ru05:39

Черышев рассказал о том, как Роналду учил русский язык

Газета.Ru06:36

Черышев помог Роналду признаться в любви Ирине Шейк

Pravda.Ru03:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 09:56, Вашингтон
Экономика

«Газпром» продаст на Мосбирже пакет акций на 211 млрд рублей

Интерес к покупке почти 700 млн акций за 139 млрд рублей проявляли около полутысячи инвесторов, однако в итоге весь пакет приобрел один покупатель.
BFM.ru вчера в 08:13
Политика

В зарубежных тюрьмах находятся около 6 тыс. россиян, сообщили в МИД РФ

"Порядка 6 тыс. россиян с различным процессуальным статусом – и обвиняемые, и осужденные, и подозреваемые – содержатся в пенитенциарных учреждениях зарубежных стран", – сказал Голубовский на расширенном заседании комитета Госдумы по международным делам, посвященном теме защиты прав россиян и соотечественников за рубежом.
DP.RU 07:43
Фигурное катание

Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Газета.Ru 04:29
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова случайно показала лицо сына

Больше месяца назад Анастасия Решетова в первый раз стала мамой. 16 октября модель подарила Тимати мальчика, которого назвали Ратмиром.
Lisa.ru 19 ноября в 09:00
Происшествия

Экс-главу подмосковного Чехова отправили под домашний арест

Бабушкинский суд Москвы в пятницу отправил под домашний арест экс-главу подмосковного городского округа Чехов Марину Кононову, обвиняемую в мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в суде Суд учел, что экс-чиновница, находясь на свободе, может скрыться, оказать давление на свидетелей или воспользоваться своими связями, чтобы помешать расследованию.
Интерфакс 09:50
Армия и оружие

Турецкие военные задержали в Сирии организатора терактов в России

Турецкие военные задержали в Сирии боевика-исламиста, организовавшего 20 терактов – в том числе в России и Германии.
Газета.Ru 06:53
Происшествия

Число погибших в перестрелке в Сухуме увеличилось до трех

ТАСС 08:31
Кино

Тодд Филлипс получил разрешение на съемки сиквела «Джокера»

РЕН ТВ 20 ноября в 14:13
Шоу-бизнес

Ольга Бузова разделась до белья в центре Петербурга

Популярная российская певица, телеведущая и бизнесвумен Ольга Бузова разделась до нижнего белья в центре Санкт-Петербурга.
VSE42.RU 00:50
Общество

Директор национального центра наркологии подтвердила своё увольнение

21 ноября Минздрав сообщил, что принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей, который привёл бы к росту цен на справки.
RT на русском вчера в 12:26
Политика

В Сенате США заявили, что санкции могут задержать «Северный поток-2»

Американский сенатор Тед Круз заявил, что введение санкций в отношении компаний, которые принимают участие в прокладке «Северного потока — 2», могут задержать запуск газопровода более чем на год.
Gazeta.SPb 20 ноября в 18:07
Политика

В Кремле прокомментировали опубликованное в СМИ видео убийства сирийца

РИА Новости вчера в 05:15
Авто

Tesla презентовала новый пикап Cybertruck

Американская компания Tesla представила свой новой электрический автомобиль - пикап Cybertruck стоимостью от $40 тыс. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:26
Общество

Шоу Victoria’s Secret официально отменили

В прошлом году показ посмотрели 3,3 млн зрителей. Это стало самым большим падением аудитории для этого шоу.
Интерфакс 06:12
Финансы

Средняя ставка по вкладам в России достигла десятилетнего минимума

Средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде ноября снизилась до 6,03%, это минимальное значение с 2009 года, следует из данных Банка России.
РБК 04:41
Экономика

В России аптеки начали продавать лекарства в кредит

Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ".
Интерфакс 02:38
Политика

В Госдуме приняли закон о возможности признать физлиц иноагентами

В Госдуме приняли закон, согласно которому физическим лицам можно присваивать статус иностранных агентов.
Pravda.Ru вчера в 07:09
Происшествия

Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком

Газета.Ru 08:57
Общество

Лобода появилась на постере группы Тилля Линдеманна

Постер подписан названием музыкального коллектива Lindemann и «Frau & Mann» (женщина и мужчина– прим. ред.). Внизу также указаны имена: Тилль Линдеманн, Петер Тэгтгрен, Лобода и Петер Стормаре.
ФедералПресс вчера в 18:57
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

В связи с повышением радиационного фона в Южно-Китайском море Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека усиливает мониторинг радиационной обстановки на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба ведомства.
Вести.Ru 03:15
Гаджеты

Xiaomi представила в России смартфоны Mi Note 10 и Redmi Note 8T

Компания Xiaomi анонсировала в России очередную новинку серии Mi Note — смартфон Mi Note 10, оснащённый 108-мегапиксельной камерой, и Redmi Note 8T — нового представителя семейства смартфонов Redmi.
3DNews вчера в 15:10
Политика

Time: Помпео планирует покинуть администрацию Трампа

Государственный секретарь США Майк Помпео планирует уйти в отставку и покинуть администрацию американского президента Дональда Трампа.
Газета.Ru 20 ноября в 08:23
Здоровье

Анабиоз впервые применят для спасения жизни при смертельной травме

Исследователи из Университете Мэриленда в Балтиморе объявили о запуске клинических испытаний рискованной процедуры – введения в анабиоз пациентов с серьезными травмами.
Хайтек+ вчера в 08:45
Общество

В Гидрометцентре предупредили об ухудшении погоды в Москве

До середины следующей недели в Москве сохранится солнечная погода, затем наступит ухудшение, сообщил журналистам исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 06:19
Транспорт

Владимир Путин открыл движение по Московскому центральному диаметру

В четверг, 21 ноября, президент России Владимир Путин открыл железнодорожное движение по веткам Московских центральных диаметров: Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск.
RT на русском вчера в 08:36
Шоу-бизнес

Похудевший на 100 кг Семчев пожаловался на проблемы со здоровьем

RuNews24.ru вчера в 09:08
Футбол

Сборная России сыграет с Данией на Евро-2020

В ходе группового этапа чемпионата Европы 2020 года сборная России проведет матч против команды Дании в Копенгагене.
Вечерняя Москва 06:58
Происшествия

Замглавы Росалкогольрегулирования предъявили обвинения

Замглавы Росалкогольрегулирования Ирине Голосной предъявили обвинение по трем эпизодам злоупотребления полномочиями, сообщила следователь в Пресненском суде Москвы.
РИА Новости 09:24
Политика

Путин призвал сделать экономический рост России более устойчивым

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил о том, что необходимо сделать более устойчивым экономический рост РФ.
Life.ru 09:48
Общество

В Генпрокуратуре сочли ошибкой новые правила медосмотра водителей

Первый замгенпрокурора России Александр Буксман заявил, что вводя новые правила медосвидетельствования водителей Минздрав совершил ошибку, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 04:38
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Испании по футболуБольше новостей по теме
Главное