Каким русским словам Денис Черышев учил Роналду и как стал вторым бомбардиром ЧМ-2018. Молодому поколению болельщиков Дмитрий Черышев известен как отец Дениса Черышева, единственного «испанца» в современной сборной России.

с чего всё началось

Бывший главный тренер "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев рассказал о том, как португальский нападающий Криштиану Роналду учил русский язык с помощью своего сына, Дениса Черышева, который в настоящий момент выступает за испанскую "Валенсию".

Черышев рассказал о том, как Роналду учил русский язык

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