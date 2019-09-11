Марселино Тораль работал главным тренером «Валенсии» с 2017 года. Новым наставником команды стал Альберт Селадес. Ранее сообщалось, что Марселино уволен с поста главного тренера «Валенсии».

Происшествия Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.

Путешествия Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.

Космос Учёные из 10 стран приедут в Калуге на чтения памяти Циолковского Уже на следующей неделе, с 17 по 19 сентября, в Калуге пройдут 54-е научные чтения памяти великого мечтателя К. Э. Циолковского.

Гаджеты Галерея дня: официальные обои iPhone 11 и iPhone 11 Pro, включая версии под тёмную тему Красочными обоями iPhone 11 поделился ресурс Ispazio, пользователь Дилан Макдональд (Dylan McDonald) в социальной сети Twitter предоставил несколько версий под тёмную тему, а AR70214 тоже в Twitter предоставил высококачественные «родные» обои для iPhone 11 Pro.

Космос Робот Федор в космос больше не полетит Робот Федор, недавно побывавший на Международной Космической Станции, больше в космос не полетит.

Финансы Центробанк резко понизил курсы доллара и евро Центральный банк России резко понизил курсы евро и доллара, сообщает "Росбалт".

Политика Минкомсвязь рассмотрит вопрос передачи частот силовиков под 5G Из-за дефицита частот ключевым диапазоном для создания сетей 5G в России может стать 4,4–4,99 ГГц, непопулярный в большинстве стран, за исключением Китая и Японии.

Армия и оружие Власти США одобрили продажу Польше 32 истребителей F-35 Продажа Польше 32 истребителей пятого поколения F-35 одобрена официально, сообщает 11 сентября Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны военного ведомства США.

Политика Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии о предоставлении "Газпрому" полного доступа к мощностям газопровода Opal, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Здоровье Названы продукты, из-за которых часто болят суставы Медики рекомендуют строго контролировать употребление соли, так как ее избыток ведет к отекам и воспалениям.

Шоу-бизнес «Не узнала»: соседка рассказала о последней встрече с Заворотнюк Жительница коттеджного поселка Крекшино в Новой Москве, где у актрисы Анастасии Заворотнюк есть дом, рассказала о последней встрече с ней.

Политика Цена на нефть упала на 2,3% после слов Трампа 11 сентября цена на нефть обвалилась на 3% за 7 минут, понизившись с $62,32 за баррель в 18.40 мск до $60,64 в 18.47 мск.

Здоровье Ученые рассказали, чем запивать еду, чтобы спастись от рака "Исследование с участием пациентов с раком кишечника показало, что относительно высокая продолжительность жизни у больных была связана с ежедневным употреблением двух чашек кофе и более", – отметили ученые.

Экономика Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.

Космос Найдены следы загадочного объекта в Млечном Пути Международная группа астрономов обнаружила убегающую звезду PG 1610+062, которая была разогнана гравитацией черной дыры средней массы — объекта, чье существование в Млечном Пути долгое время оставалось неподтвержденным.

Происшествия Электричка сбила двух человек в Подмосковье Электричка сбила двух человек в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Здоровье Минздрав предлагает штрафовать больницы за некачественное лечение Стоит отметить, что больницы могут быть освобождены от штрафа, если руководство медучреждения докажет, что ранее обращалось в Минздрав с идеями как довести лечение до нужного уровня качества.

Политика Блогера Егора Жукова обвинили в оскорблении власти По словам экспертов, блогер создает отрицательный образ власти, приписывает ей враждебные действия, оскорбляет и заявляет о том, что с ней необходимо бороться.

Политика Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР.