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RT на русскомRT на русскомЧерышев направил обращение тренеру Марселино, уволенному из «Валенсии»

Марселино Тораль работал главным тренером «Валенсии» с 2017 года. Новым наставником команды стал Альберт Селадес. Ранее сообщалось, что Марселино уволен с поста главного тренера «Валенсии».
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