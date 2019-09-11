Лига чемпионов
RT на русскомЧерышев направил обращение тренеру Марселино, уволенному из «Валенсии»
Марселино Тораль работал главным тренером «Валенсии» с 2017 года. Новым наставником команды стал Альберт Селадес. Ранее сообщалось, что Марселино уволен с поста главного тренера «Валенсии».
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 16:06, Вашингтон
Происшествия
Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП
Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.
Вести.Ru 08:57
Культура
Дудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать
Московский Комсомолец вчера в 16:17
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Космос
Учёные из 10 стран приедут в Калуге на чтения памяти Циолковского
Уже на следующей неделе, с 17 по 19 сентября, в Калуге пройдут 54-е научные чтения памяти великого мечтателя К. Э. Циолковского.
Знамя.Калуга вчера в 12:26
Гаджеты
Галерея дня: официальные обои iPhone 11 и iPhone 11 Pro, включая версии под тёмную тему
Красочными обоями iPhone 11 поделился ресурс Ispazio, пользователь Дилан Макдональд (Dylan McDonald) в социальной сети Twitter предоставил несколько версий под тёмную тему, а AR70214 тоже в Twitter предоставил высококачественные «родные» обои для iPhone 11 Pro.
iXBT.com 08:33
Космос
Робот Федор в космос больше не полетит
Робот Федор, недавно побывавший на Международной Космической Станции, больше в космос не полетит.
Русская Планета 08:12
Финансы
Центробанк резко понизил курсы доллара и евро
Центральный банк России резко понизил курсы евро и доллара, сообщает "Росбалт".
Независимая газета 09 сентября в 08:11
Политика
Минкомсвязь рассмотрит вопрос передачи частот силовиков под 5G
Из-за дефицита частот ключевым диапазоном для создания сетей 5G в России может стать 4,4–4,99 ГГц, непопулярный в большинстве стран, за исключением Китая и Японии.
Коммерсантъ 15:52
Армия и оружие
Власти США одобрили продажу Польше 32 истребителей F-35
Продажа Польше 32 истребителей пятого поколения F-35 одобрена официально, сообщает 11 сентября Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны военного ведомства США.
REGNUM 14:38
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии о предоставлении "Газпрому" полного доступа к мощностям газопровода Opal, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.
Российская газета вчера в 07:20
Кино
Создатели Лунтика показали, как будет выглядеть его подружка
Телепрограмма 08:06
Здоровье
Названы продукты, из-за которых часто болят суставы
Медики рекомендуют строго контролировать употребление соли, так как ее избыток ведет к отекам и воспалениям.
Волгоградская правда вчера в 22:20
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru 05:57
Шоу-бизнес
«Не узнала»: соседка рассказала о последней встрече с Заворотнюк
Жительница коттеджного поселка Крекшино в Новой Москве, где у актрисы Анастасии Заворотнюк есть дом, рассказала о последней встрече с ней.
РИА Новости 15:25
Политика
Цена на нефть упала на 2,3% после слов Трампа
11 сентября цена на нефть обвалилась на 3% за 7 минут, понизившись с $62,32 за баррель в 18.40 мск до $60,64 в 18.47 мск.
РБК 15:59
Происшествия
В 30 километрах от Чернобыля загорелся лес
РИА Новости 14:10
Политика
Американцы почтили память жертв теракта 11 сентября
Комсомольская правда 09:38
Здоровье
Ученые рассказали, чем запивать еду, чтобы спастись от рака
"Исследование с участием пациентов с раком кишечника показало, что относительно высокая продолжительность жизни у больных была связана с ежедневным употреблением двух чашек кофе и более", – отметили ученые.
Smolnarod.ru 15:15
Экономика
Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК 14:29
Космос
Найдены следы загадочного объекта в Млечном Пути
Международная группа астрономов обнаружила убегающую звезду PG 1610+062, которая была разогнана гравитацией черной дыры средней массы — объекта, чье существование в Млечном Пути долгое время оставалось неподтвержденным.
Lenta.ru 03:49
Гаджеты
На презентации Apple представили игровой сервис Arcade
NewInform вчера в 13:42
Политика
Японское правительство в полном составе ушло в отставку
Капитал страны 00:18
Здоровье
Медики дали рекомендации страдающим от аллергии на куриные яйца
Медики дали рекомендации людям, страдающим от аллергии на куриные яйца.
Актуальные Новости 06:46
Происшествия
Электричка сбила двух человек в Подмосковье
Электричка сбила двух человек в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 15:27
Здоровье
Минздрав предлагает штрафовать больницы за некачественное лечение
Стоит отметить, что больницы могут быть освобождены от штрафа, если руководство медучреждения докажет, что ранее обращалось в Минздрав с идеями как довести лечение до нужного уровня качества.
Астрахань FM 06:41
Политика
Блогера Егора Жукова обвинили в оскорблении власти
По словам экспертов, блогер создает отрицательный образ власти, приписывает ей враждебные действия, оскорбляет и заявляет о том, что с ней необходимо бороться.
ФедералПресс 05:10
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР.
РИА Новости 05:46
Общество
Жители Самары требуют извинений за выступление Димы Билана
Жители Самары оказались недовольны концертом с участием Димы Билана и даже открыли петицию, которая должна будет заставить городские власти извиниться перед жителями, за то что пригласили Билана.
Вечерний курьер 09 сентября в 09:48