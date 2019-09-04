«Валенсия» включила российского полузащитника Дениса Черышева в заявку на участие в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2019/20, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Черышев включён в заявку «Валенсии» на Лигу чемпионов

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