Полузащитник сборной России Денис Черышев появится на поле с первых минут в составе «Валенсии» в выездном матче 10-го тура испанской Ла Лиги с «Осасуной».

Черышев выйдет в стартовом составе «Валенсии» в матче с «Осасуной»

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