Футбол

Sport24.ruSport24.ruЧерышев выйдет в стартовом составе «Валенсии» в матче с «Осасуной»

Полузащитник сборной России Денис Черышев появится на поле с первых минут в составе «Валенсии» в выездном матче 10-го тура испанской Ла Лиги с «Осасуной».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Валенсия» вдесятером проиграла «Осасуне», Черышев провел на поле 65 минут

Спорт-Экспресс17:50

«Валенсия» с Черышевым в составе проиграла «Осасуне» в матче Примеры

Чемпионат17:52

«Валенсия» с Черышевым проиграла «Осасуне»

Евро-футбол.ру18:05

Черышев попал в заявку «Валенсии» на матч с «Осасуной»

Нева Спортвчера в 07:52

«Валенсия» проиграла «Осасуне», оставшись в меньшинстве. Черышев провел 65 минут

Sport24.ru17:51

«Валенсия» Черышева в гостях проиграла «Осасуне»

Sportbox.RU17:52

«Валенсия» проиграла «Осасуне» в чемпионате Испании

РИА Новости18:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 21:51, Ашберн
Культура

Харламов и Воля на Comedy Club жестко высмеяли ориентацию Мигеля

Версия.Инфо 25 октября в 20:17
Политика

США отказали России в передаче летчика Ярошенко

Уточняется, что Москва направила запрос о передаче Ярошенко в страну гражданства для отбывания наказания, однако американская сторона отказала, сославшись на серьезность обвинений.
Газета.Ru 19:24
Кино

Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн

В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Popcornnews.ru 25 октября в 17:30
Общество

Умер писатель и диссидент Владимир Буковский

Буковский умер от остановки сердца 27 октября в одной из больниц в Кембридже. В последние годы он тяжело болел, говорится в сообщении.
РБК 20:49
Происшествия

Впавший в Турции в кому россиянин умер в самолете

Житель Сыктвкара, перенесший инсульт во время отдыха на курорте в турецкой Алании, умер на борту самолета Центра медицины катастроф, который должен был доставить его в родной Сыктывкар.
Ридус 04:29
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с националистами в Донбассе

РИА Новости вчера в 12:00
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Мексики «Формулы-1», Квят стал девятым

Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Мексики, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Интерфакс-Спорт 17:16
Экономика

Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»

Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
РБК 17:00
Общество

Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять

Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 17:01
Общество

В ноябре россиян ждут длинные выходные

В ноябре россиян ждут подряд три выходных дня.
Известия Мордовии 25 октября в 01:54
Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье назвал причину трагедии

REGNUM 14:36
Гаджеты

Xiaomi представила смартфон Redmi Note 8 Pro Terminator Edition

Стоимость Redmi Note 8 Pro Terminator Edition в первый день продаж составит 229 евро, а после цену поднимут до 249 евро.
The GEEK 04:07
Космос

Ученые нашли «ворота» для комет внутрь Солнечной системы

Москва 24 25 октября в 14:41
Политика

На президентских выборах в Аргентине лидирует оппозиционер Фернандес

RT на русском 20:59
Политика

Поклонская оценила угрозу главы «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс

Билецкий пригрозил, что в случае принятия президентом такого решения в Донбассе вместо нескольких десятков бойцов появятся десять тысяч.
РИА Новости 11:55
Технологии

Ученый рассказал о «личности» искусственного интеллекта

Поскольку искусственный интеллект (ИИ) и глубокое обучение продолжают влиять на многие сферы человеческой деятельности, ученый Хуэй Чиа продолжает изучать возможности роботов, чтобы выяснить, может ли понимание «личности» в алгоритме заставить людей больше доверять ИИ.
OAnews 08:04
Политика

Украинские боевики вывезли оружие из Золотого – Нацполиция

Комментируя ситуацию Троян называет боевиков «ветеранами-добровольцами» и подчеркивает законный характер имеющегося у них на руках оружия определением «собственное легальное».
REGNUM 19:57
Футбол

Ливерпуль — Тоттенхэм 2:1

«Ливерпуль» одержал волевую победу в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур».
Чемпионат 14:22
Политика

Конгрессвумен в США подала в отставку на фоне секс-скандала

Комитет по этике палаты представителей на прошлой неделе объявил, что начинает расследование по обвинениям Хилл в ненадлежащих отношениях с сотрудником конгресса в связи с возможным нарушением правил палаты представителей.
РБК 20:14
Космос

Глобальные космические планы США разобьются о российский модуль

Звездно-полосатый Марс Несмотря на политически мотивированные ограничения для двух держав, Соединенные Штаты сроят глобальные планы по освоению космоса.
Политическая Экспертиза 05:52
Транспорт

Стала известна стоимость проезда по трассе Москва–Петербург

Известия 18:54
Здоровье

Ученые выяснили, когда лучше принимать лекарства от давления

Исследование в течение шести лет проводили испанские гиппократы.
Алтапресс 03:01
Армия и оружие

Трамп подтвердил гибель лидера ИГ аль-Багдади

Москва 24 09:55
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх»

Как отмечается в сообщении, лицензия отозвана в связи с тем, что акционерное общество нарушало порядок инвестирования средств страховых резервов, нарушало более чем на 20% минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, а также неоднократно нарушало требования страхового законодательства.
ТАСС 20:30
Экономика

В Якутии появился региональный фонд защиты дольщиков

Региональная организация сможет привлекать для решения проблем обманутых дольщиков средства из федерального фонда, а также средства из республиканского бюджета в виде субсидий.
Строительная Газета 25 октября в 05:20
Наука

Картофельное пюре оказалось лучшей едой для интенсивных тренировок

Удар56 10:12
Авто

Составлен список автомобилей, которые будет сложно продать

Эксперты портала «Авторамблер» составили ТОП-10 самых неликвидных автомобилей на российской «вторичке».
Автоновости дня 11:42
Происшествия

СМИ узнали возможный мотив напавшего на сослуживцев в Забайкалье

Инцидент в воинской части в Забайкалье произошел 25 октября. Солдат открыл стрельбу по сослуживцам, убив восемь человек.
Ведомости вчера в 08:27
Футбол

Гвардиола: «Мы неважно сыграли в первом тайме»

Soccer.ru вчера в 10:28
Авто

«УАЗ» рассказал об уникальном автодоме на базе «буханки»

Очередной пост посвящен уникальному автодому, который разработали на базе «буханки» — УАЗ-452.
Профиль 05:42
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Испании по футболуБольше новостей по теме
Главное