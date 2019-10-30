Футбол

Sport24.ruSport24.ruЧерышев выйдет в стартовом составе «Валенсии» в матче с «Осасуной»

Полузащитник сборной России Денис Черышев появится на поле с первых минут в составе «Валенсии» в выездном матче 10-го тура испанской Ла Лиги с «Осасуной».
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