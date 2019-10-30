Футбол

Sport24.ruSport24.ruЧерышев выйдет в стартовом составе «Валенсии» в матче с «Осасуной»

Полузащитник сборной России Денис Черышев появится на поле с первых минут в составе «Валенсии» в выездном матче 10-го тура испанской Ла Лиги с «Осасуной».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Валенсия» вдесятером проиграла «Осасуне», Черышев провел на поле 65 минут

Спорт-Экспрессвчера в 17:50

«Валенсия» с Черышевым в составе проиграла «Осасуне» в матче Примеры

Чемпионатвчера в 17:52

«Валенсия» с Черышевым проиграла «Осасуне»

Евро-футбол.рувчера в 18:05

Черышев попал в заявку «Валенсии» на матч с «Осасуной»

Нева Спорт26 октября в 07:52

Черышев не поможет «Валенсии» в матче против «Севильи»

Sportbox.RU07:32

Черышев не поможет «Валенсии» в матче против «Севильи»

Матч ТВ07:32

«Валенсия» проиграла «Осасуне», оставшись в меньшинстве. Черышев провел 65 минут

Sport24.ruвчера в 17:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 11:43, Ашберн
Политика

Болгария высылает российского дипломата за шпионаж

Болгария высылает российского дипломата, в отношении которого прокуратура страны ранее завела дело по обвинению в шпионаже.
BFM.ru 11:14
Происшествия

Суд приговорил экс-премьера Дагестана к 6,5 годам тюрьмы за растрату

Интерфакс 06:55
Экономика

Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста экономики

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста российской экономики.
ТАСС 10:05
Экономика

ФАС заподозрила энергетиков в ценовом сговоре

После начала расследования цены уже пошли вниз. Если сговор энергетиков удастся доказать, им грозят штрафы до 15% от годовой выручки.
Коммерсантъ вчера в 18:21
Происшествия

Пожар рядом со стадионом «Спартак» потушен

Возгорание сухой травы у стадиона "Открытие Арена" на северо-западе Москвы потушено на площади 150 погонных метров, сообщается на сайте управления МЧС по Москве.
РИА Новости 11:33
Происшествия

Начальник полиции подмосковного Ступина задержан за получение взятки

При получении взятки в размере 500 тысяч рублей задержаны несколько высоких полицейских чинов в подмосковном городском округе Ступино.
Российская газета 10:53
Хоккей

Лохотрон для Малкина, как хоккеист потерял деньги

Sport-place 10:51
Здоровье

Глава Минздрава: Россия перейдёт на систему лекарственного страхования

«Надеемся, что в течение двух-трёх лет мы на эту систему перейдём», — уточнила Скворцова.
Янтарный Край 05:30
Общество

Россияне начали сбор денег для устроившего бойню в Забайкалье солдата

Lenta.ru 05:42
Политика

Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину

РИА Новости 10:29
Космос

Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии

Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС вчера в 18:07
Экономика

Алекперов опроверг слухи о возможной продаже акций «Лукойла»

Пресс-служба "Лукойла" в пятницу же опровергла РИА Новости появившуюся в СМИ информацию о возможной покупке пакета акций компании "Сургутнефтегазом".
РИА Новости 11:24
Фигурное катание

Трусова выложила уникальное видео четверного прыжка с Ханю

Российская фигуристка Александра Трусова на разминке прыгнула параллельный четверной тулуп вместе с олимпийским чемпионом из Японии Юдзуру Ханю.
Газета.Ru 00:25
Киберспорт

Death Stranding выйдет на ПК летом 2020 года

Death Stranding выйдет на персональных компьютерах летом 2020 года. Об этом студия Kojima Productions объявила в твиттере.
CyberSport.ru 08:33
Армия и оружие

Российский ледокол «Иван Папанин» впечатлил иностранцев

Иностранные СМИ обратили внимание на боевой ледокол «Иван Папанин», сообщила «Экономика сегодня» со ссылкой на издание Bulgarian Military.
Телеканал 360° 08:25
Футбол

«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ

Известия вчера в 11:56
Общество

Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»

В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 04:55
Армия и оружие

Стало известно о ликвидации лидера «Исламского государства»

Lenta.ru 26 октября в 23:57
Происшествия

Путин наградил экипаж аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24

BFM.ru 11:21
Гаджеты

Приставки NVIDIA Shield TV и Shield TV Pro представлены официально

Компания NVIDIA официально запускает две новые телевизионные приставки 2019 года: Shield TV и Shield TV Pro.
MobiDevices 10:58
Общество

Суд признал недействительным брачный договор Алексея Ананьева

Мещанский районный суд Москвы признал недействительным брачный договор, заключенный между бывшим совладельцем Промсвязьбанка (ПСБ) Алексеем Ананьевым и его супругой Дарьей Ананьевой.
РБК 07:26
Общество

Охранники стали самыми закредитованными в России

Работники охранных предприятий являются самыми закредитованными сотрудниками в России, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Коммерсантъ 09:08
Общество

Две трети москвичей назвали столицу безопасным городом

«Должен сказать, что несколько лет назад количество москвичей, которые считали наш город безопасным, составляло более трети», — отметил градоначальник.
Известия 10:03
Политика

Путин увеличил штат органов прокуратуры

Президент Владимир Путин подписал указ, который предусматривает увеличение штатной численности органов прокуратуры.
РБК 11:38
Общество

Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала

Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Политика

Президент Аргентины признал поражение на выборах

РБК вчера в 22:45
Шоу-бизнес

Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным

Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
Вечерний курьер 11:36
Экономика

Пенсионные льготы обойдутся бюджету России в 10 млрд рублей

В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы.
Известия вчера в 19:54
Футбол

Канал «Зенита» на YouTube достиг отметки в 500 тыс. подписчиков

Канал «Зенита» на YouTube достиг отметки в 500 тыс. подписчиков, сообщается на официальном сайте петербургского клуба.
Чемпионат 10:53
Футбол

Казань заявилась на проведение Суперкубка УЕФА

Сегодня официально подана заявка на проведение в Казани Суперкубка УЕФА в 2022 либо в 2023 году.
Республика Татарстан 05:08
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Испании по футболуБольше новостей по теме
Главное