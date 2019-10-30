Футбол
Sport24.ruЧерышев выйдет в стартовом составе «Валенсии» в матче с «Осасуной»
Полузащитник сборной России Денис Черышев появится на поле с первых минут в составе «Валенсии» в выездном матче 10-го тура испанской Ла Лиги с «Осасуной».
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«Валенсия» вдесятером проиграла «Осасуне», Черышев провел на поле 65 минут
Спорт-Экспрессвчера в 17:50
«Валенсия» проиграла «Осасуне», оставшись в меньшинстве. Черышев провел 65 минут
Sport24.ruвчера в 17:51
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