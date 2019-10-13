Сборная России по футболу одержала разгромную победу над национальной командой Кипра в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Встреча состоялась 13 октября в Никосии и завершилась со счетом 5:0 в пользу россиян.

Сборная России по футболу вышла на Евро-2020

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