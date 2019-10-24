Встреча завершилась со счетом 1:1. Российский хавбек забил на 63-й минуте с передачи нападающего Кевина Гамейро. Для Черышева этот гол стал дебютным в Лиге чемпионов. Всего он провел девять матчей в турнире.

Черышев забил первый гол в Лиге чемпионов

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