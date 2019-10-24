Лига чемпионов

Lenta.ruLenta.ruЧерышев забил первый гол в Лиге чемпионов

Лилль — Валенсия
1 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Пьер-Моруа»
Зеки Челик
21′
Луис Араужо
42′
46′
Жоффри Кондогбиа
Карлос Солер
63′
Денис Черышев
65′
Кевин Гамейро
Ли Кан Ин
Луис Араужо
Жонатан Иконе
65′
Юсуф Языджи
Лоик Реми
71′
82′
Муктар Диакаби
84′
Муктар Диакаби
Тьягу Джало
86′
Тьягу Джало
Жонатан Бамба
87′
87′
Денис Черышев
Эсекиэль Гарай
90′+3′
Макси Гомес
Жонатан Иконе
90′+5′
Габриэл Дос Сантос
90′+8′
Встреча завершилась со счетом 1:1. Российский хавбек забил на 63-й минуте с передачи нападающего Кевина Гамейро. Для Черышева этот гол стал дебютным в Лиге чемпионов. Всего он провел девять матчей в турнире.
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