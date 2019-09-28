«Валенсия» в 7-м туре Ла Лиги на выезде играет с «Атлетиком» (1:0, первый тайм). Полузащитник гостей Денис Черышев на 27-й минуте открыл счет в матче. Этот гол стал для 28-летнего россиянина первым в сезоне.

Черышев забил первый гол в сезоне

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