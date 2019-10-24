Сыгран матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Н. Испанская "Валенсия" гостях не удержала победу над французским "Лиллем" – 1:1. В составе "Валенсии" отличился Денис Черышев. Полузащитник сборной России поразил ворота французского клуба на 64 минуте.

Черышев забил в Лиге чемпионов, но «Валенсия» не выиграла

Политика В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.

Происшествия Полиция в Новосибирске сняла дебоширов с рейса в Пхукет Авиалайнер должен был лететь в Пхукет. Экипаж принял решение об отказе в перелете этим пассажирам. Полицейские затем задержали дебоширов.

Экономика Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса.

Общество В Forbes назвали самых богатых женщин России Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.

Общество Сбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС.

Происшествия В Карелии медведь напал на дрессировщика во время представления В карельском городе Олонце во время циркового представления медведь напал на дрессировщика.

Общество Названо преимущество приема лекарств от гипертонии вечером Оказалось, что человеческий организм по-разному реагирует на прием лекарств в разное время суток.

Космос «Роскосмос» перенес запуск корабля «Прогресс» на МКС на 1 декабря Российский грузовой корабль «Прогресс МС-13» отправится на Международную космическую станцию (МКС) 1 декабря, сообщает 24 октября «РИА Новости» со ссылкой на национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США NASA.

Экономика ФНС обяжет бизнес платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых Федеральная налоговая служба обяжет бизнес платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, сообщает РИА Новости.

Общество Госпитализирована Елена Малышева Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Футбол Эрлинг Холанн установил несколько рекордов в Лиге чемпионов В матче «Ред Булл Зальцбург» — «Наполи» в составе хозяев дублем отметился 19-летний Эрлинг Холанн, теперь на его счету в текущем розыгрыше Лиги чемпионов 6 мячей в 3 матчах.

Армия и оружие Бомбардировщик B-52 отработал атаку на базу Балтийского флота Очередной стратегический бомбардировщик ВВС США B-52 Stratofortress провел имитацию бомбовой атаки по российской базе Балтийского флота в Калининграде.

Армия и оружие Песков назвал нелегитимным присутствие солдат США в Сирии "Что касается нахождения американских солдат в Сирии, то наша позиция хорошо известна: только российские подразделения находятся на легитимной основе на территории Сирии, а именно по просьбе сирийского руководства", - сказал Песков.

Армия и оружие Россия отправит в Сирию больше военной техники 22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган после шестичасовых переговоров договорились о вводе российской военной полиции и сирийских военнослужащих в район сирийско-турецкой границы.

Спорт Палата представителей США приняла антидопинговый Акт Родченкова Палата представителей Конгресса США приняла Акт Родченкова, который вводит уголовную ответственность за участие в сговорах, нацеленных на использование допинга в спорте.

Происшествия Участников Всероссийского молодежного форума в Ярославле поразил вирус В Ярославле в инфекционную больницу госпитализированы участники молодежного форума Национальной лиги студенческих клубов.

Здоровье Главный кардиолог Минздрава России назвал чистку сосудов шарлатанством Главный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов назвал чистку сосудов шарлатанством.

Общество Суд продлил арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана до конца года Лефортовский суд Москвы продлил заключение под стражу обвиняемого в шпионаже гражданина США, Великобритании, Ирландии и Канады Пола Уилана.

Политика Российский посол оценил требование США признать «Азов» террористами В октябре 40 членов палаты представителей США заявили, что «Азов» может быть связан со случаями стрельбы в США и должен быть внесен в список террористических организаций.

Происшествия Грузия доставила хакера Сумбаева к российской границе для экстрадиции Сотрудники министерства юстиции Грузии доставили российского хакера Ярослава Сумбаева на таможенно-пропускной пункт «Ларс» для его дальнейшей экстрадиции в РФ.