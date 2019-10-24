Сыгран матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Н. Испанская "Валенсия" гостях не удержала победу над французским "Лиллем" – 1:1. В составе "Валенсии" отличился Денис Черышев. Полузащитник сборной России поразил ворота французского клуба на 64 минуте.

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