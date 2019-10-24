Лига чемпионов

Вести.RuВести.RuЧерышев забил в Лиге чемпионов, но «Валенсия» не выиграла

Лилль — Валенсия
1 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Пьер-Моруа»
Зеки Челик
21′
Луис Араужо
42′
46′
Жоффри Кондогбиа
Карлос Солер
63′
Денис Черышев
65′
Кевин Гамейро
Ли Кан Ин
Луис Араужо
Жонатан Иконе
65′
Юсуф Языджи
Лоик Реми
71′
82′
Муктар Диакаби
84′
Муктар Диакаби
Тьягу Джало
86′
Тьягу Джало
Жонатан Бамба
87′
87′
Денис Черышев
Эсекиэль Гарай
90′+3′
Макси Гомес
Жонатан Иконе
90′+5′
Габриэл Дос Сантос
90′+8′
Сыгран матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Н. Испанская "Валенсия" гостях не удержала победу над французским "Лиллем" – 1:1. В составе "Валенсии" отличился Денис Черышев. Полузащитник сборной России поразил ворота французского клуба на 64 минуте.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Гол хавбека «Лилля» в ворота «Валенсии» Черышева: момент дня в ЛЧ

Спорт-Экспрессвчера в 18:45

Гол в ворота «Валенсии» признан моментом дня в ЛЧ

Матч ТВвчера в 19:31

Дебютный гол Черышева в ЛЧ принес «Валенсии» ничью в матче с «Лиллем», «Бенфика» одолела «Лион»

Sportbox.RUвчера в 17:04

«Валенсия» упустила победу над «Лиллем», у Черышева гол

Евро-футбол.рувчера в 17:02

«Лилль» — «Валенсия» — 1:1, 23 октября 2019, обзор матча ЛЧ, гол Черышева

Чемпионатвчера в 17:45

Красивейший гол Иконе в ворота «Валенсии» признан моментом дня в Лиге чемпионов

Sport24.ruвчера в 19:58

Есть первый гол Черышева в Лиге чемпионов! Ударил так себе, но прошил вратаря

Sports.ruвчера в 17:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 04:00, Ашберн
Шоу-бизнес

Младшая дочь Алсу приняла участие в модном показе

Летидор вчера в 03:13
Футбол

«Краснодар» отправился на матч Лиги Европы с «Трабзонспором»

Футбольный клуб "Краснодар" вылетел в Турцию на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы против "Трабзонспора", сообщает пресс-служба "быков".
Bobsoccer вчера в 07:10
Общество

Россия поднялась на 28-ю строчку рейтинга Doing Business

Россия заняла 28-ю строчку в рейтинге Всемирного банка по легкости ведения бизнеса, свидетельствует информация на сайте проекта.
Банки.ру 01:59
Общество

Госпитализирована Елена Малышева

Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Футбол

Месси установил рекорд Лиги чемпионов

Metaratings вчера в 16:04
Общество

В Forbes назвали самых богатых женщин России

Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Происшествия

Школьница изнасиловала двух семиклассниц в Коломне

VSE42.RU вчера в 20:11
Общество

Сбербанк опроверг сообщения о новой утечке данных клиентов

Сбербанк России опровергает информацию о новой утечке данных клиентов, следует из комментария пресс-службы банка "Интерфаксу".
Интерфакс 03:56
Политика

Суд обязал Госдепартамент опубликовать документы по Украине

В США суд обязал Государственный департамент в течение 30 дней представить документы, связанные с ситуацией вокруг Украины, включая переписку госсекретаря Майкла Помпео с адвокатом Рудольфом Джулиани.
Московский Комсомолец вчера в 17:37
Шоу-бизнес

Бузова купила квартиру за 120 миллионов

Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Российская газета 22 октября в 06:55
Армия и оружие

В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор

Известия вчера в 23:49
Происшествия

В Красноярском крае опознали 17 погибших при прорыве дамб

В Красноярском крае опознаны тела всех 17 погибших при прорыве дамб технологического водоёма золотодобывающей артели, сообщили в оперативном штабе на месте ЧС.
RT на русском 02:35
Политика

Участник «Нового величия» попросил политическое убежище на Украине

Десятерых участников «Нового величия» арестовали в марте прошлого года. Их обвиняли в организации экстремистского сообщества.
Говорит Москва вчера в 14:54
Политика

В ДНР рассказали о сложностях подготовки обмена пленными с Киевом

Уполномоченный по правам человека в самопровозглашённой Донецкой народной республике Дарья Морозова рассказала RT о сложностях подготовки обмена пленными с Киевом.
RT на русском 02:18
Происшествия

Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии

Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
REGNUM вчера в 21:34
Политика

Главы МИД Ирана и Турции обсудили ситуацию в Сирии

Главы МИД Ирана и Турции Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу в четверг обсудили ситуацию на севере Сирии после договоренностей Москвы и Анкары.
РИА Новости 02:51
Политика

Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США

Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru 22 октября в 19:17
Экономика

Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн

"Новая валютно-финансовая архитектура уже формируется в рамках концепции большого евразийского партнерства, о которой заявлял президент России Владимир Путин", - сказал Глазьев.
ТАСС вчера в 12:10
Хоккей

Василевский признан первой звездой дня в НХЛ

ProstoProSport 01:31
Происшествия

Криминального авторитета Таро экстрадировали из РФ в Испанию

Криминального авторитета Таро (Тариэла Мулухова) экстрадировали из России и передали испанскими правоохранительными органам в Испанию.
Газета.Ru вчера в 11:12
Общество

Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
REGNUM вчера в 05:53
Общество

Обвиняемому в шпионаже в России Уилану отказали в отводе судьи

Обвиненному в шпионаже в РФ гражданину США Полу Уилану вслед за отказом в отводе прокурора было отказано и в отводе судьи.
РИА Новости 03:47
Общество

На Украине напомнили об обращении хора имени Веревки к россиянам

Известия вчера в 21:14
Экономика

В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости вчера в 10:27
Экономика

Квартальная выручка Delivery Club впервые превысила 1 млрд рублей

До конца года компания планирует увеличить вдвое выручку в сравнении с прошлым годом, когда она составила 1,9 млрд руб. В сентябре Delivery Club впервые преодолел отметку 3 млн доставленных заказов, следует из материалов Mail.ru Group.
Коммерсантъ 02:23
Происшествия

Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось

В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.
REGNUM вчера в 13:06
Музыка

Селена Гомес посвятила новую песню Джастину Биберу

30 сентября 2019 года Джастин женился на Хейли Болдуин, и, как бы Селена ни уверяла, что чувства к бывшему остались в прошлом, ее новая песня говорит об обратном.
Sunmag.me вчера в 11:08
Армия и оружие

В Кремле заявили о предательстве США курдов в Сирии

США были самыми близкими союзниками курдов в Сирии, а потом бросили их, чуть ли не вынудив воевать с армией Турции.
Rambler News Service вчера в 03:11
Общество

Марк Цукерберг: Libra усовершенствует глобальную финансовую систему

Основатель Facebook Марк Цукерберг планирует рассказать членам Конгресса США о преимуществах цифровой валюты Libra.
ITZine.ru вчера в 23:03
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 22 октября в 23:16
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное