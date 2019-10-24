Лига чемпионов

Свободная ПрессаСвободная ПрессаЧерышев забил за «Валенсию» в Лиге Чемпионов

Лилль — Валенсия
1 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Пьер-Моруа»
Зеки Челик
21′
Луис Араужо
42′
46′
Жоффри Кондогбиа
Карлос Солер
63′
Денис Черышев
65′
Кевин Гамейро
Ли Кан Ин
Луис Араужо
Жонатан Иконе
65′
Юсуф Языджи
Лоик Реми
71′
82′
Муктар Диакаби
84′
Муктар Диакаби
Тьягу Джало
86′
Тьягу Джало
Жонатан Бамба
87′
87′
Денис Черышев
Эсекиэль Гарай
90′+3′
Макси Гомес
Жонатан Иконе
90′+5′
Габриэл Дос Сантос
90′+8′
В матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов испанская «Валенсия» на последних минутах упустила победу над французским «Лиллем». Встреча закончилась вничью со счётом 1:1.
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