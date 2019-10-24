Лига чемпионов
Свободная ПрессаЧерышев забил за «Валенсию» в Лиге Чемпионов
Зеки Челик
|21′
Луис Араужо
|42′
|46′
Жоффри Кондогбиа
Карлос Солер
|63′
Денис Черышев
|65′
Кевин Гамейро
Ли Кан Ин
Луис Араужо
Жонатан Иконе
|65′
Юсуф Языджи
Лоик Реми
|71′
|82′
Муктар Диакаби
|84′
Муктар Диакаби
Тьягу Джало
|86′
Тьягу Джало
Жонатан Бамба
|87′
|87′
Денис Черышев
Эсекиэль Гарай
|90′+3′
Макси Гомес
Жонатан Иконе
|90′+5′
Габриэл Дос Сантос
|90′+8′
|56%
|Владение мячом
|44%
|85%
|Процент точных передач
|78%
|14
|Удары в сторону ворот
|1
|6
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|5
|4
|Офсайды
|2
|9
|Угловые
|4
|16
|Отборы
|8
|23
|Фолы
|10
|4
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|1
Лилль
Расстановка 3‑4‑3
16
Меньян
14
Бамба
6
Фонте
4
Дос Сантос
17
Челик
21
Андре
24
Сумаре
29
Брадарич
9
Реми
7
Осимхен
10
Иконе
13
Силлесен
18
Васс
5
Паулиста
12
Диакаби
3
Коста
17
Коклен
8
Солер
10
Парехо
24
Гарай
22
Гомес
16
Ли Кан Ин
Валенсия
Расстановка 4‑4‑2
В матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов испанская «Валенсия» на последних минутах упустила победу над французским «Лиллем». Встреча закончилась вничью со счётом 1:1.
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