В матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов испанская «Валенсия» на последних минутах упустила победу над французским «Лиллем». Встреча закончилась вничью со счётом 1:1.

Черышев забил за «Валенсию» в Лиге Чемпионов

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