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Чешская PPF Group продаст банк «Хоум Кредит» группе частных инвесторов

Home Credit оценивает свою клиентскую базу в России и Казахстане более чем в 36 млн человек.
РБК
В рамках сделки казахстанский банк Home Credit, дочерняя компания ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" (ХКФБ) будет продан акционерам и избранным топ-менеджерам PPF и Home Credit.
Finam.Ru
Сделка будет проведена упорядоченным и структурированным образом, чтобы обеспечить непрерывность бизнеса для сотрудников и клиентов Home Credit в России и Казахстане.
Finam.Ru
PPF также решила выйти из агробизнеса в РФ.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Чешская PPF Group продаст банк «Хоум Кредит» группе частных инвесторов
РБК04:58
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