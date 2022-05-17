РБКЧешская PPF Group продаст банк «Хоум Кредит» группе частных инвесторовHome Credit оценивает свою клиентскую базу в России и Казахстане более чем в 36 млн человек.РБКВ рамках сделки казахстанский банк Home Credit, дочерняя компания ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" (ХКФБ) будет продан акционерам и избранным топ-менеджерам PPF и Home Credit.Finam.RuСделка будет проведена упорядоченным и структурированным образом, чтобы обеспечить непрерывность бизнеса для сотрудников и клиентов Home Credit в России и Казахстане.Finam.RuPPF также решила выйти из агробизнеса в РФ.КоммерсантъЧитать далееСвернутьРБКРБКРосбалтSIA.ruКомсомольская правдаFrank MediaФорпост Северо-ЗападBanknn.ruГазета.RuНИА СамараDP.RUПодробнее о событииЧешская PPF Group продаст банк «Хоум Кредит» группе частных инвесторовРБК04:58Чешская PPF продает банковские активы в РФ вслед за недвижимостью группе российских инвесторовИнтерфакс05:45PPF и Home Credit продают свои российские банковские активы группе российских индивидуальных инвесторовАК&М03:29PPF и Home Credit продадут банковские активы в России группе инвесторовРИА Новости04:04Home Credit договорился о продаже российских активов сооснователю СПБ БиржиForbes03:49PPF и Home Credit договорились о продаже банковских активов в России группе инвесторовТАСС04:12Группа во главе с Иваном Тырышкиным приобретет банковские активы PPF и «Хоум Кредита»Коммерсантъ03:24Показать ещёОценить201Поделиться