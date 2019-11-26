Политика

ИзвестияИзвестияКонтрразведка Чехии обвинила Россию в агрессивном шпионаже

Среди всех разведслужб, ведущих деятельность на территории Чехии, самую агрессивную и активную работу осуществляют Россия и Китай. Такое заявление содержится в отчете Службы безопасности и информации Чехии (СБИ) по итогам 2018 года.
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с чего всё началось
Специальная служба безопасности и информации Чехии в своём докладе
 утверждает, что разведслужбы России одни из тех, кто ведёт наиболее активную и агрессивную деятельность на территории их страны.
Московский Комсомолецвчера в 22:23

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Чешская контрразведка заявила об активизации российских спецслужб

Взгляд.рувчера в 07:07

Контрразведка Чехии обвинила Россию в агрессивной шпионской деятельности

РБКвчера в 18:45

Контрразведка Чехии обвинила Россию в «агрессивном» шпионаже

РИА Новостивчера в 21:53

Контрразведка Чехии рассказала о действиях российских спецслужб

Евразия Dailyвчера в 08:58

Контрразведка Чехии обвинила Россию в агрессивном шпионаже

Известиявчера в 20:27

Контрразведка Чехии заявила об агрессивной шпионской деятельности России

Росбалтвчера в 22:40

«Отнеситесь к этому очень серьёзно»: В Чехии Россию обвинили в ведении «агрессивного шпионажа»

Царьградвчера в 23:01
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 04:11, Ашберн
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Общество

В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать хурму

ТАСС 00:32
Общество

Махачкала признана одним из худших городов России по качеству жизни

Махачкала заняла предпоследнее, 77-е место по качеству жизни среди российских городов с населением более 250 тыс. человек.
REGNUM вчера в 10:35
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета 25 ноября в 04:15
Армия и оружие

Российские винтовки ORSIS пытались незаконно скопировать в Европе

РИА Новости 00:46
Общество

Владивосток официально стал столицей Приморья

Приморские депутаты приняли закон "О статусе административного центра Приморского края", который определяет положение Владивостока как официальной столицы Приморья, сообщает законодательное собрание региона.
РИА Новости 02:37
Общество

Власти Кипра лишили Дерипаску гражданства

Власти Кипра лишили гражданства российского бизнесмена Олега Дерипаску, об этом сообщает местное издание Politis.
REGNUM 03:43
Политика

США заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским

Белый дом принял первые меры по заморозке военной помощи Украине 25 июля, то есть в день, когда состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает издание Hill со ссылкой на документы бюджетного комитета Палаты представителей конгресса.
РИА Новости вчера в 18:33
Политика

Песков рассказал о цейтноте в споре «Нафтогаза» и «Газпрома»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова глава "Газпрома" Алексея Миллера о том, что переход Украины на европейское законодательство препятствуют продолжению транзита газа, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 04:01
Культура

Шнуров: России нужен сварщик, который станет Илоном Маском

Понимаете, нам нужен один сварщик, который станет Илоном Маском. Вот что нам нужно, — заявил музыкант.
News.ru вчера в 11:52
Происшествия

Ростуризм прокомментировал ДТП с российскими туристами в Доминикане

АМИТЕЛ 01:41
Кино

Путин и Медведев поздравили Галину Польских с юбилеем

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили актрису театра и кино Галину Польских с 80-летием.
ТАСС 02:36
Спорт

МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Труд вчера в 10:14
Армия и оружие

«Панцирь» и «Тор» научатся стрелять на ходу

Ожидается, что в ближайшее время Министерством обороны будет разработана и утверждена изменённая программа боевой подготовки для расчётов "Панцирей" и "Торов", а затем, после проверки в условиях полигона, при доказанной эффективности новой схемы работы её включат в новую версию программы обучения и будут внедрять её в войсках с конца 2020 года.
Популярная механика вчера в 06:05
Общество

В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным

Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.
ТАСС вчера в 22:30
Общество

Британия начинает тестирование карт «Мир»

Российская платежная система «Мир» совместно с компанией PayXpert запустила пилотный проект по приему одноименных карт в Великобритании.
Век 02:21
Энергетика

Нефтепровод ВСТО вышел на максимальную мощность

Коммерсантъ 03:26
Политика

Госдума: Apple признала Крым российским

Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Российская газета 03:57
Политика

Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины

Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.
Газета.Ru вчера в 15:44
Происшествия

МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов

Коммерсантъ вчера в 10:00
Игры

NCSoft разрабатывает LineAge II: Remastered на Unreal Engine 4

3DNews 01:59
Происшествия

В Туле сработало взрывное устройство, есть пострадавший

Мужчина пострадал при взрыве неизвестного устройства в Туле, сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах региона.
Российская газета 03:52
Футбол

«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском вчера в 14:47
Общество

Как изменится жизнь россиян с 1 декабря

News.ru рассказывает, как как изменится жизнь россиян с 1 декабря. Заплати налоги 2 декабря – последний день уплаты налогов за 2018 год.
Вести.Ru 02:10
Общество

Житель Ижевска пытался продать разработки ВКС иностранным спецслужбам

Жителя Ижевска уличили в попытке продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, сообщило УФСБ по Удмуртии.
РИА Новости 01:59
Здоровье

В России ожидают подъем заболеваемости гриппом

Подъем заболеваемости гриппом в России по прогнозам начнется в декабре, пик придется на январь и начало февраля, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
РИА Новости 02:48
Происшествия

СК проверит сообщения о нападениях подростков в Новосибирске

RT на русском вчера в 23:06
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Виктория Боня отпразднует 40-летний юбилей на Мальдивах

Виктория Боня отпразднует 40-летний юбилей на Мальдивах.
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Космос

Астрономы открыли 19 галактик без темной материи

Известия 25 ноября в 11:48
Политика

Партия Порошенко выступила против прямых поставок газа из России

В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" резко выступили против возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
Газета.Ru 02:11
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