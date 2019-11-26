с чего всё началось

Среди всех разведслужб, ведущих деятельность на территории Чехии, самую агрессивную и активную работу осуществляют Россия и Китай. Такое заявление содержится в отчете Службы безопасности и информации Чехии (СБИ) по итогам 2018 года.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Общество Владивосток официально стал столицей Приморья Приморские депутаты приняли закон "О статусе административного центра Приморского края", который определяет положение Владивостока как официальной столицы Приморья, сообщает законодательное собрание региона.

Общество Власти Кипра лишили Дерипаску гражданства Власти Кипра лишили гражданства российского бизнесмена Олега Дерипаску, об этом сообщает местное издание Politis.

Политика США заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским Белый дом принял первые меры по заморозке военной помощи Украине 25 июля, то есть в день, когда состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает издание Hill со ссылкой на документы бюджетного комитета Палаты представителей конгресса.

Политика Песков рассказал о цейтноте в споре «Нафтогаза» и «Газпрома» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова глава "Газпрома" Алексея Миллера о том, что переход Украины на европейское законодательство препятствуют продолжению транзита газа, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Спорт МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.

Армия и оружие «Панцирь» и «Тор» научатся стрелять на ходу Ожидается, что в ближайшее время Министерством обороны будет разработана и утверждена изменённая программа боевой подготовки для расчётов "Панцирей" и "Торов", а затем, после проверки в условиях полигона, при доказанной эффективности новой схемы работы её включат в новую версию программы обучения и будут внедрять её в войсках с конца 2020 года.

Общество В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.

Общество Британия начинает тестирование карт «Мир» Российская платежная система «Мир» совместно с компанией PayXpert запустила пилотный проект по приему одноименных карт в Великобритании.

Политика Госдума: Apple признала Крым российским Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".

Политика Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.

Общество Как изменится жизнь россиян с 1 декабря News.ru рассказывает, как как изменится жизнь россиян с 1 декабря. Заплати налоги 2 декабря – последний день уплаты налогов за 2018 год.