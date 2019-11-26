Политика
ИзвестияКонтрразведка Чехии обвинила Россию в агрессивном шпионаже
Среди всех разведслужб, ведущих деятельность на территории Чехии, самую агрессивную и активную работу осуществляют Россия и Китай. Такое заявление содержится в отчете Службы безопасности и информации Чехии (СБИ) по итогам 2018 года.
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с чего всё началось
Специальная служба безопасности и информации Чехии в своём докладе утверждает, что разведслужбы России одни из тех, кто ведёт наиболее активную и агрессивную деятельность на территории их страны.Московский Комсомолецвчера в 22:23
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Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Общество
Махачкала признана одним из худших городов России по качеству жизни
Махачкала заняла предпоследнее, 77-е место по качеству жизни среди российских городов с населением более 250 тыс. человек.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Общество
Владивосток официально стал столицей Приморья
Приморские депутаты приняли закон "О статусе административного центра Приморского края", который определяет положение Владивостока как официальной столицы Приморья, сообщает законодательное собрание региона.
Общество
Власти Кипра лишили Дерипаску гражданства
Власти Кипра лишили гражданства российского бизнесмена Олега Дерипаску, об этом сообщает местное издание Politis.
Политика
США заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским
Белый дом принял первые меры по заморозке военной помощи Украине 25 июля, то есть в день, когда состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает издание Hill со ссылкой на документы бюджетного комитета Палаты представителей конгресса.
Политика
Песков рассказал о цейтноте в споре «Нафтогаза» и «Газпрома»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова глава "Газпрома" Алексея Миллера о том, что переход Украины на европейское законодательство препятствуют продолжению транзита газа, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Культура
Шнуров: России нужен сварщик, который станет Илоном Маском
Понимаете, нам нужен один сварщик, который станет Илоном Маском. Вот что нам нужно, — заявил музыкант.
Кино
Путин и Медведев поздравили Галину Польских с юбилеем
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили актрису театра и кино Галину Польских с 80-летием.
Спорт
МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Армия и оружие
«Панцирь» и «Тор» научатся стрелять на ходу
Ожидается, что в ближайшее время Министерством обороны будет разработана и утверждена изменённая программа боевой подготовки для расчётов "Панцирей" и "Торов", а затем, после проверки в условиях полигона, при доказанной эффективности новой схемы работы её включат в новую версию программы обучения и будут внедрять её в войсках с конца 2020 года.
Общество
В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным
Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.
Общество
Британия начинает тестирование карт «Мир»
Российская платежная система «Мир» совместно с компанией PayXpert запустила пилотный проект по приему одноименных карт в Великобритании.
Энергетика
Нефтепровод ВСТО вышел на максимальную мощность
Политика
Госдума: Apple признала Крым российским
Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Политика
Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины
Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.
Происшествия
МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов
Происшествия
В Туле сработало взрывное устройство, есть пострадавший
Мужчина пострадал при взрыве неизвестного устройства в Туле, сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах региона.
Футбол
«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Общество
Как изменится жизнь россиян с 1 декабря
News.ru рассказывает, как как изменится жизнь россиян с 1 декабря. Заплати налоги 2 декабря – последний день уплаты налогов за 2018 год.
Общество
Житель Ижевска пытался продать разработки ВКС иностранным спецслужбам
Жителя Ижевска уличили в попытке продать иностранным спецслужбам информацию о секретных военно-космических разработках России, сообщило УФСБ по Удмуртии.
Здоровье
В России ожидают подъем заболеваемости гриппом
Подъем заболеваемости гриппом в России по прогнозам начнется в декабре, пик придется на январь и начало февраля, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Происшествия
СК проверит сообщения о нападениях подростков в Новосибирске
Шоу-бизнес
Виктория Боня отпразднует 40-летний юбилей на Мальдивах
Виктория Боня отпразднует 40-летний юбилей на Мальдивах.
Космос
Астрономы открыли 19 галактик без темной материи
Политика
Партия Порошенко выступила против прямых поставок газа из России
В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" резко выступили против возобновления прямых поставок российского газа на Украину.