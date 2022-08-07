ВедомостиЧешские карандаши Koh-i-Noor могут подорожать на 20% из-за санкций против РФКарандаши чешского производителя Koh-i-Noor могут подорожать на 15–20% из-за санкций против России, сообщает Seznam Zpravy.Ведомости«Древесину, которую мы раньше ввозили из России, больше импортировать из страны нельзя», — рассказал владелец производителя Властислав Бржиза в беседе с изданием Seznam Zprávy.RT на русскомКомпания Koh-i-Noor Hardtmuth основана в 1790 году в Вене Йозефом Хардтмутом, в 1848 году производственные мощности были перенесены в Чехию.РБКПродукция Koh-i-Noor Hardtmuth экспортируется в 90 стран.РБКЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВПолитика СегодняАгротаймРосбалтИзвестияR.LifeПрофильГазета.RuФАННародные новостиРБКЭкономика сегодняПятый каналA42.RUРидусВести ПодмосковьяАмур.инфоПодробнее о событииРоссийскую древесину для чешских карандашей будут получать через китайских посредниковМосковский Комсомолецвчера в 09:46Seznam Zpravy: чешские карандаши Koc-i-Noor подорожают из-за российских контрсанкцийLenta.ruвчера в 17:58Карандаши чешской Koh-i-Noor подорожают из-за запрета России на вывоз древесиныИзвестиявчера в 20:40Чешский производитель карандашей Koh-i-Noor сообщил об убытках из-за антироссийских санкцийRT на русскомвчера в 20:00Koh-i-Noor сообщил о проблемах с сырьем для карандашей из-за антироссийских санкцийГазета.Ruвчера в 19:23Чешские карандаши Koh-i-Noor подорожают до 20% из-за санкцийКоммерсантъвчера в 22:40Карандаши чешской Koc-i-Noor подорожают из-за запрета России на вывоз древесиныРБКвчера в 17:00Показать ещёОценить852Поделиться