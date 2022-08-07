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Чешские карандаши Koh-i-Noor могут подорожать на 20% из-за санкций против РФ

Карандаши чешского производителя Koh-i-Noor могут подорожать на 15–20% из-за санкций против России, сообщает Seznam Zpravy
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Ведомости
«Древесину, которую мы раньше ввозили из России, больше импортировать из страны нельзя», — рассказал владелец производителя Властислав Бржиза в беседе с изданием Seznam Zprávy.
RT на русском
Компания Koh-i-Noor Hardtmuth основана в 1790 году в Вене Йозефом Хардтмутом, в 1848 году производственные мощности были перенесены в Чехию.
РБК
Продукция Koh-i-Noor Hardtmuth экспортируется в 90 стран.
РБК

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