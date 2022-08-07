Будьте в Плюсе

Чешские карандаши Koh-i-Noor могут подорожать на 20% из-за санкций против РФ

Карандаши чешского производителя Koh-i-Noor могут подорожать на 15–20% из-за санкций против России, сообщает Seznam Zpravy
.
Ведомости
«Древесину, которую мы раньше ввозили из России, больше импортировать из страны нельзя», — рассказал владелец производителя Властислав Бржиза в беседе с изданием Seznam Zprávy.
RT на русском
Компания Koh-i-Noor Hardtmuth основана в 1790 году в Вене Йозефом Хардтмутом, в 1848 году производственные мощности были перенесены в Чехию.
РБК
Сегодня компания владеет четырьмя заводами в Чехии и одним в Болгарии, а также одноименной сетью магазинов.
РБК

Подробнее о событии

Koh-i-Noor сообщил о проблемах с сырьем для карандашей из-за антироссийских санкций
Газета.Ru19:23
Чешские карандаши Koh-i-Noor подорожают до 20% из-за санкций
Коммерсантъ22:40
Карандаши чешской Koh-i-Noor подорожают из-за запрета России на вывоз древесины
Известия20:40
Чешский производитель карандашей Koh-i-Noor сообщил об убытках из-за антироссийских санкций
RT на русском20:00
Российскую древесину для чешских карандашей будут получать через китайских посредников
Московский Комсомолец09:46
Seznam Zpravy: чешские карандаши Koc-i-Noor подорожают из-за российских контрсанкций
Lenta.ru17:58
Карандаши чешской Koc-i-Noor подорожают из-за запрета России на вывоз древесины
РБК17:00

Интересное

Украинская армия дважды за день нанесла удары по Запорожской АЭС

Украинские вооруженные формирования второй раз за сутки нанесли удар по территории Запорожской АЭС.
Военное обозрение5 августа в 12:05

Глава ДНР посетил взятый под контроль силами республики поселок Пески

Заместитель командира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции ДНР Илья Емельянов сообщил в пятницу, что поселок Пески перешел под контроль союзных войск.
ТАСС09:50

Президент Украины Зеленский учредил новую медаль «За оборону Украины» с мечами и тризубом

Президент Украины Владимир Зеленский учредил новую медаль «За оборону Украины».
Lenta.ru08:30

В Китае сгорел самый длинный деревянный мост, построенный более 900 лет назад

Деревянный мост Ваньань, являющийся самым длинным в Китае, полностью обрушился в результате пожара.
ТАСС08:04

Роджер Уотерс обвинил президента США Джо Байдена в «разжигании огня» на Украине

Сооснователь британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс считает, что президент США Джо Байден «разжег огонь» на Украине, он назвал его «военным преступником».
РБК05:48

Seznam Zprávy: антироссийские санкции ударили по малому бизнесу в Чехии

В Чехии мелкие предприниматели столкнулись с финансовыми проблемами из-за роста тарифов на электроэнергию и повышения цен на муку, признался в интервью Seznam Zprávy владелец производителя карандашей и канцелярских товаров Koh-i-Noor Hardtmuth Властислав Бржиза.
РИА Новости09:46

Глава Минтранса Ливана Хамия: сухогруз Razoni с украинским зерном изменил курс

Сухогруз Razoni с украинским зерном изменил маршрут и, по всей видимости, ждет указаний о новом пункте назначения, сообщил в Twitter министр общественных работ и транспорта Ливана Али Хамия.
РИА Новости10:21

Amnesty International выступила в защиту доклада о нарушении Киевом законов войны

Правозащитная организация Amnesty International придерживается выводов своего доклада о нарушении Украиной законов ведения войны и норм международного гуманитарного права.
РБКвчера в 08:48

ТАСС: экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс отправился на реабилитацию в Германию

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс отправился на реабилитацию в Германию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Lenta.ru05:53

«Военный обозреватель»: на Украине впервые заметили авиационную ракету AGM-88 HARM

На территории Украины впервые найдены обломки управляемого устройства — авиационной противорадиолокационной ракеты AGM-88 High-speed Anti-Radar Missile (HARM) американского производства, которая применяется для поражения радиолокационных систем (РЛС).
Lenta.ru10:28