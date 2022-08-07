Читателей немецкого издания Die Welt возмутило новое интервью экс-посла Украины в Берлине Андрея Мельника, в котором он вновь упомянул пособника гитлеровцев Степана Бандеру и заявил, что многие люди "еще не готовы предметно обсуждать его личность".
«Эмоциональное» заявление депутата Госдумы от фракции ЛДПР Алексея Журавлева с угрозой убийства немецкого репортера телеканала Bild Бьорна Штритцеля является его «частным мнением» и не совпадает с позицией руководства партии, говорится в заявлении фракции ЛДПР в Госдуме.
Установление режима прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта было сорвано из-за требований, которые радикальная группировка «Исламский джихад» (признана террористической и запрещена в России) предъявила к Израилю и Египту как к посреднику в переговорах.