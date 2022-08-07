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Чешские карандаши Koh-i-Noor могут подорожать на 20% из-за санкций против РФ

Карандаши чешского производителя Koh-i-Noor могут подорожать на 15–20% из-за санкций против России, сообщает Seznam Zpravy
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Ведомости
Продукция чешской компании подорожает из-за запрета России на вывоз древесины.
Говорит Москва
Компания Koh-i-Noor Hardtmuth основана в 1790 году в Вене Йозефом Хардтмутом, в 1848 году производственные мощности были перенесены в Чехию.
РБК
Сегодня компания владеет четырьмя заводами в Чехии и одним в Болгарии, а также одноименной сетью магазинов.
РБК

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Российскую древесину для чешских карандашей будут получать через китайских посредников
Московский Комсомолец09:46
Карандаши чешской Koc-i-Noor подорожают из-за запрета России на вывоз древесины
РБК17:00
Карандаши чешской Koh-i-Noor подорожают из-за запрета России на вывоз древесины
Известия20:40
Чешский производитель карандашей Koh-i-Noor сообщил об убытках из-за антироссийских санкций
RT на русском20:00
Koh-i-Noor сообщил о проблемах с сырьем для карандашей из-за антироссийских санкций
Газета.Ru19:23
Seznam Zpravy: чешские карандаши Koc-i-Noor подорожают из-за российских контрсанкций
Lenta.ru17:58
Чешские карандаши Koh-i-Noor подорожают до 20% из-за санкций
Коммерсантъ22:40

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