с чего всё началось

Коммунистическая партия Чехии и Моравии (КПЧМ) потребовало от правительства, МИД и Минобороны страны не трогать памятник советскому маршалу СССР Ивану Коневу, а оставить его на прежнем месте. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на постановление партии.

Чешские коммунисты потребовали не трогать памятник Коневу в Праге

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