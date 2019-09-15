Политика
Газета.RuЧешские коммунисты потребовали не трогать памятник Коневу в Праге
Коммунистическая партия Чехии и Моравии (КПЧМ) потребовало от правительства, МИД и Минобороны страны не трогать памятник советскому маршалу СССР Ивану Коневу, а оставить его на прежнем месте. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на постановление партии.
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Компартия Чехии и Моравии (КПЧМ) требует от правительства, МИД и Минобороны сохранить монумент советскому маршалу Ивану Коневу в Праге на нынешнем месте, сказано в соответствующем документе.Life.ruвчера в 16:06
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Против переноса памятника маршалу Коневу в Праге выступили чешские коммунисты
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