с чего всё началось

Компартия Чехии и Моравии (КПЧМ) потребовала от правительства, МИД и минобороны добиться сохранения памятника советскому маршалу Ивану Коневу.

Общество В Кемерове на месте ТЦ «Зимняя вишня» открыли сквер Сквер Ангелов построили в Кемерове на месте снесенного торгового центра "Зимняя вишня", где 25 марта 2018 года произошел пожар и погибли 60 человек.

Политика ЦРУ рассекретило документы о голубях-шпионах ЦРУ рассекретило документы, подтверждающие использование животных и птиц для шпионажа в период "холодной войны".

Шоу-бизнес Анастасии Заворотнюк поставили диагноз Жанны Фриске Актрисе Анастасии Заворотнюк поставили диагноз Жанны Фриске, которая скончалась от болезни в 2015 году.

Здоровье Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк Как заявил нейрохирург, если "опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, возможности провести операцию уже нет".

Политика Украина подготовит пакет предложений для жителей Донбасса Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев занимается подготовкой пакета предложений для облегчения жизни жителей неподконтрольной Киеву части Донбасса.

Энергетика США распечатают нефтяные резервы в случае ухудшения ситуации на рынке Министр энергетики Рик Перри заявил, что в случае ухудшения ситуации будут задействованы стратегические нефтяные резервы, которые на данный момент составляют 645 миллионов баррелей нефти.

Авто Во Франкфурте бренд Hongqi представил две новинки В рамках автошоу был показан электрический кроссовер Hongqi E115 и концепт гибридного суперкара S9.

Общество В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.

Шоу-бизнес Киркоров спел на свадьбе у Собчак и Богомолова Киркоров спел свою песню, а Собчак и Богомолов станцевали под нее медленный танец.

Политика Кремль отреагировал на предложение Грефа сократить число полицейских Глава Сбербанка Герман Греф, экс-министр экономики, внес предложение о поднятии зарплаты полиции в 3–4 раза, но сокращении числа сотрудников, сообщает «РИА Новости».

Экономика Силуанов назвал отличие новой системы пенсионных накоплений от ИПК Разработанная Минфином система добровольных пенсионных накоплений не предполагает автоматического включения граждан в нее, заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.

Политика В Кремле отреагировали на слова Зеленского о санкциях против России Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно оценили слова президента Украины Владимира Зеленского, который высказался за сохранение антироссийских санкций, передает РИА "Новости".

Общество Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.

Политика В Германии «прокляли» наследие советских войск Наследие Советского Союза, которое осталось от войск после их вывода из Германии, превратилось в обломки и было проклято.

Авто В России возрастные владельцы иномарок Hyundai выбирают кроссы В результате проведенного исследования получилось выяснить возраст водителей, остановивших свой выбор на южнокорейских иномарках.

Экономика Костин предложил освободить бедных от налогов Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.

Единоборства Джастин Гэтжи нокаутировал Дональда Серроне в первом раунде Только что завершился главный бой шоу UFC Fight Night 158 между Джастином Гэтжи и Дональдом Серроне.

Здоровье Главный онколог назвал доказанные факторы развития рака На развитие рака влияют несколько факторов, опасность которых можно минимизировать.

Общество Синоптики рассказали, когда осенний холод вновь сменится на тепло Синоптики Гидрометцентра рассказывают о том, что прохладная погода, которая сейчас накрыла Центральный Федеральный округ продержится недолго - до середины следующей недели.

Общество Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.