Политика
РИА НовостиЧешские коммунисты потребовали сохранить памятник Коневу в Праге
Компартия Чехии и Моравии (КПЧМ) требует от правительства, МИД и минобороны добиться сохранения памятника советскому маршалу Ивану Коневу на нынешнем месте, говорится в постановлении, принятом в субботу руководством партии и распространенном ее пресс-службой.
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Компартия Чехии и Моравии (КПЧМ) требует от правительства, МИД и Минобороны сохранить монумент советскому маршалу Ивану Коневу в Праге на нынешнем месте, сказано в соответствующем документе.Life.ruвчера в 16:06
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Против переноса памятника маршалу Коневу в Праге выступили чешские коммунисты
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