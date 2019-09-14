с чего всё началось

Компартия Чехии и Моравии (КПЧМ) требует от правительства, МИД и минобороны добиться сохранения памятника советскому маршалу Ивану Коневу на нынешнем месте, говорится в постановлении, принятом в субботу руководством партии и распространенном ее пресс-службой.

Энергетика Аналитики допустили нефть по $100 за баррель после атаки дронов Цены на нефть подскочат на $5-10 за баррель при открытии торгов в понедельник, 16 сентября, считают опрошенные Reuters трейдеры и аналитики.

Шоу-бизнес Представитель Заворотнюк заявил о запрете комментировать ее состояние Представитель российской актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов сообщил о запрете комментировать ее состояние здоровья.

Политика Участники митинга в Улан-Удэ освистали главу Бурятии Митинг за проведение новых выборов мэра Улан-Удэ посетил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Происшествия В курганской колонии убили заключенного В исправительной колонии в Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили РБК в УФСИН России по Курганской области.

Общество Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле» Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк анонсировал специальное заявление актрисы Актриса Анастасия Заворотнюк сама прокомментирует слухи о своем здоровье. Об этом агентству "Москва" сообщил директор артистки Стас Христов.

Армия и оружие Черноморский флот взял на сопровождение судно ВМС США Черноморский флот начал сопровождение быстроходного военно-транспортного корабля Yuma Военно-морских сил США, зашедшего в субботу в Черное море.

Политика В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.

Общество На месте «Зимней вишни» в Кемерове открыли парк Ангелов В Кемерове открыли сквер, сооружённый на месте торгового центра «Зимняя вишня», где при пожаре в марте 2018 года погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

Шоу-бизнес Ксения Собчак показала подарки со свадьбы Российская телеведущая Ксения Собчак показала подарки со свадьбы с театральным режиссером Константином Богомоловым.

Происшествия Пожар в церкви в Свердловской области потушен По данным пресс-службы екатеринбургской епархии, временный храм-часовня Преображения Господня был построен на период восстановления храма 1917 года Успения Пресвятой Богородицы, чтобы люди могли молиться, пока идет восстановления исторического здания.

Происшествия На Алтае вновь произошло землетрясение Эпицентр находился в Онгудайском районе. Напомним, 13 сентября утром в Республике Алтай произошло сильное землетрясение.

Футбол Миранчук полетит на игру «Локомотива» с «Байером-04» Решение об участии защитника в игре Лиги чемпионов с "Байером-04" будет принято позднее.

Футбол Суарес посвятил гол за «Барселону» умершей от рака дочери Энрике Нападающий «Барселоны» Луис Суарес посвятил первый гол в ворота «Валенсии» (5:2) в чемпионате Испании дочери бывшего тренера каталонцев Луиса Энрике, которая умерла от рака костей.

Общество Самого опытного российского космонавта исключили из отряда по здоровью Главная медицинская комиссия решила исключить из отряда самого опытного из нынешних космонавтов — 60-летнего Федора Юрчихина.

Шоу-бизнес Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней» Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.

Происшествия На Новоприозерском шоссе образовалась 10-километровая пробка В воскресенье, 15 сентября, стало известно, что на Новоприозерском шоссе под Петербургом образовалась пробка в десять километров.

Шоу-бизнес Собчак станцевала на свадьбе в корсете и чулках Известная российская телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с режиссером Константином Богомоловым исполнила танец в корсете и чулках.

Общество В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.

Хоккей Каменский: НХЛ дала Кузнецову шанс, отстранив его лишь на три матча Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Евгений Кузнецов должен воспользоваться шансом, который дала ему лига, отстранив лишь на три матча регулярного чемпионата.

Волейбол Женская сборная России по волейболу победила японок на Кубке мира Сегодня, 15 сентября, в Йокогаме (Япония) продолжается Кубок мира по волейболу среди женских команд.

Политика МИД ДНР обвинил Киев в саботаже мирного урегулирования Глава министерства иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова обвинила киевские власти в саботаже мирного урегулирования конфликта между Украиной и республикой.