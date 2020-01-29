Общество
Aobe.ruЧешские программисты создали бесплатно сайт, на который хотели потратить 16 млн евро
Проект, на который чешское правительство собиралось потратить 401 миллион крон (16 миллионов евро), местные программисты создали бесплатно за два выходных дня, пишет Lenta.ru. По данным издания 60 разработчиков трудились два дня и в результате передали властям уже готовый сайт.
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Хуситы заявили об атаке на объекты Saudi Aramco и саудовские аэропорты
По объектам саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco, а также двум аэропортам в городах Джизане и Абхе на юго-западе королевства нанесены удары.
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Общество
Сервис Protonmail заблокирован в РФ из-за рассылок о «минировании»
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Общество
Названы способы обмана автовладельцев на АЗС
Сотрудники АЗС могут не долить в машину до двух литров бензина, пока автовладелец расплачивается за топливо.
Политика
Трамп провел совещание по коронавирусу
Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел совещание по коронавирусу и внимательно следит за ситуацией.
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Назван возможный срок появления коронавируса в России
Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.