Проект, на который чешское правительство собиралось потратить 401 миллион крон (16 миллионов евро), местные программисты создали бесплатно за два выходных дня, пишет Lenta.ru. По данным издания 60 разработчиков трудились два дня и в результате передали властям уже готовый сайт.

Чешские программисты создали бесплатно сайт, на который хотели потратить 16 млн евро

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