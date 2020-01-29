Общество
iXBT.comЧешские программисты уволили министра и сэкономили стране 16 млн евро
Что касается министра транспорта Владимира Кремлика (Vladimir Kremlik), который согласовал огромную сумму на создание сайта, то он был отправлен в отставку по инициативе чешского премьера Андрея Бабиша, посетившего хакатон и увидевшего, как быстро был создан необходимый ресурс.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Бесплатный сайт за 16 млн. Как обычные программисты заставили уволиться министра
Телеканал 360°вчера в 13:03
В Чехии программисты бесплатно сделали сайт, на который министр просил 16 млн евро
Говорит Москвавчера в 11:00
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 03:12, Ашберн
Происшествия
Задержавшим Голунова экс-полицейским предъявлены обвинения
Следствие предъявило обвинения экс-полицейским, задерживавшим журналиста Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.
Экономика
Минтруд предложил снизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Происшествия
Нефтяной танкер горит у берегов ОАЭ
У берегов ОАЭ загорелся нефтяной танкер.
Футбол
Кокорин хочет разорвать контракт с «Зенитом»
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин хочет разорвать контракт с клубом.
Общество
Телеканалы переключили на интернет
Зрители стали меньше времени проводить у телевизора В 2019 году россияне в среднем за сутки смотрели телевизор на 17 минут меньше, чем годом ранее.
Общество
Роскачество сравнило пользу оливкового и подсолнечного масла
Эксперты Роскачества решили сравнить полезность оливкового и подсолнечного масел.
Происшествия
Пожар в краснодарской школе устроил четвероклассник
Армия и оружие
Китай: Россия продержится три часа в случае войны с США
Китайские эксперты заявили, что в России сейчас еще проходят работы по восстановлению ракетных, подводных и воздушно-космических войск, вследствие чего разработка нового вооружения ведется в недостаточном объеме.
Политика
Помилованная израильтянка Иссахар освобождена из колонии
Помилованная президентом России израильтянка Наама Иссахар освобождена из колонии.
Политика
ПАСЕ подтвердила полномочия делегации РФ
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на заседании зимней сессии в среду подтвердила полномочия делегации РФ.
Экономика
Трутнев сообщил о росте цен на жилье в Приморье из-за льготной ипотеки
Программа льготной ипотеки на Дальнем Востоке вызвала рост стоимости жилья в регионе.
Экономика
Цены животного происхождения: мясо и молоко могут подорожать на 12%
Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%.
Фигурное катание
Фигуристка Алена Канышева покинула группу тренера Этери Тутберидзе
Алена Канышева опубликовала откровенный пост в соцсети Instagram, где рассказала о причинах ухода из одиночного катания и группы тренера Этери Тутберидзе.
Общество
МВД назвало распространенные способы угона автомобилей
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о беременности Ольги Бузовой
Только узнав о романе Ольги Бузовой и Давида Манукяна, фанаты телеведущей начали обсуждать возможную свадьбу и будущее новоиспеченной пары.
Шоу-бизнес
Отец Децла объяснил Малахову необходимость ДНК-теста внука
Отец скончавшегося рэпера Децла Александр Толмацкий пришел в студию передачи "Прямой эфир" и заявил о необходимости проведения ДНК-теста для установления родства с внуком Тони.
Шоу-бизнес
Критик Сергей Соседов рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк
Общество
Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери
Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
Политика
США расширили санкции в отношении России
Министерство финансов США в среду, 29 января, заявило о расширении санкций в отношении России.
Экономика
Илон Маск разбогател за час на 2,3 миллиарда долларов
Состояние американского предпринимателя Илона Маска за час увеличилось на 2,3 миллиарда долларов из-за повышения рыночной капитализации компании Tesla, сообщило издание Blooomberg.
Хоккей
Овечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает движение вверх в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.
Кино
Россиянка Юлия Чиркова стала обладателем «Порно-Оскара»
Российский порноактёр Алексей Маетный под псевдонимом Markus Dupree получил награду сразу в трех номинациях.
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Теннис
Мугуруса вышла в финал Australian Open, победив Симону Халеп
Испанка Гарбинье Мугуруса обыграла румынку Симону Халеп в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
Армия и оружие
МИД исключил возможность совместных военных учений России и Венесуэлы
Москва намерена способствовать поддержанию обороноспособности Венесуэлы, но речи о совместных военных учениях не идёт, заявил в интервью РИА Новости глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
Киберспорт
Состоялся полноценный релиз Warcraft III: Reforged
В 2:00 мск Warcraft III: Reforged вышла из бета-теста.
Политика
План Трампа: палестинское танго станцевали без Палестины
Сопротивление плану Трампа и аннексии палестинских территорий было решено начать с массовых акций протеста.