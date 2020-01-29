Общество

iXBT.comiXBT.comЧешские программисты уволили министра и сэкономили стране 16 млн евро

Что касается министра транспорта Владимира Кремлика (Vladimir Kremlik), который согласовал огромную сумму на создание сайта, то он был отправлен в отставку по инициативе чешского премьера Андрея Бабиша, посетившего хакатон и увидевшего, как быстро был создан необходимый ресурс.
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Бесплатный сайт за 16 млн. Как обычные программисты заставили уволиться министра

Телеканал 360°вчера в 13:03

Программисты в Чехии бесплатно создали сайт, на который министр хотел потратить 16 миллионов евро

Life.ruвчера в 12:48

В Чехии программисты бесплатно создали сайт, на который чиновники хотели выделить $17,5 млн

МИР 24вчера в 06:49

В Чехии программисты бесплатно сделали сайт, на который министр просил 16 млн евро

Говорит Москвавчера в 11:00

Чешские программисты за два дня бесплатно создали сервис, на который министр хотел потратить 16 млн евро. Его уволили

Дождьвчера в 10:15

Программисты сделали бесплатно сайт за 16 миллионов евро и уволили министра

Lenta.ruвчера в 11:18

Чешские программисты бесплатно создали сайт для местного Минтранса. Власти хотели потратить на него $17,5 млн

Телеканал RTVIвчера в 03:58
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