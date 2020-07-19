"Центр безопасности анализа и предотвращения" (СВАР), который возглавляет знакомый обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова, не занимался подготовкой материалов для властей Чехии и никак не связан с российским журналистом, заявил PR-менеджер центра Игорь Суворов.

с чего всё началось

Суворов считает, что в России практикуют «охоту на ведьм». Он сказал, что Сафронов никогда не участвовал в деятельности центра либо подготовке материалов.

Чешский аналитический центр отверг обвинения в связях с Сафроновым

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