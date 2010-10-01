Политика
BFM.ruЧешский центр отверг обвинения в связи с Сафроновым
СМИ ранее предположили, что обвинение Сафронова в связях с чешской спецслужбой может строиться на его открытой дружбе с Ларишем. Бывшему журналисту, а сейчас советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову предъявлено обвинение в государственной измене. Он был задержан 7 июля и арестован на два месяца.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 07:23, Ашберн
Футбол
Гайч подпишет с ЦСКА пятилетний контракт
LiveSport.ru 16 июля в 07:54
Происшествия
В Подмосковье грибники нашли тело женщины в чемодане
Российская газета 05:43
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
Кино
Путин и Мишустин поздравили Ливанова с 85-летием
Советский и российский актер Василий Ливанов 19 июля празднует день рождения, ему исполняется 85 лет.
Народные новости 06:09
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
Автовладельцев следует освобождать от уплаты транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев.
РБК вчера в 05:32
Политика
Для чего глава правительства Армении летал в Белоруссию
Визит премьер-министра Армении Николы Пашиняна в Минск для участия в Евразийском межправительственном совете — событие, которое можно назвать неоднозначным, если следовать логике самого политика: три недели назад глава Армении отказался от поездки в Москву на парад Победы, сославшись на сложную эпидемиологическую ситуацию в республике.
Lenta.ru вчера в 08:21
Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
RT на русском 05:28
Политика
Премьер Чехии допустил отсутствие итогового соглашения на саммите ЕС
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, представляющий страну на проходящем в воскресенье внеплановом саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе, заявил, что не исключает возможности, что его участникам не удастся достичь соглашения.
Известия 06:13
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в августе
Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидается в августе в России.
РЕН ТВ 17 июля в 07:05
Общество
В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире
За последние 24 часа коронавирусом заразились почти 260 тысяч человек в мире, умерли 7 360, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
РИА Новости вчера в 15:20
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве. Девушка выступала за Австралию, но многие ее тренировки проходили в России.
Известия вчера в 12:01
Шоу-бизнес
Маша Распутина посетовала на низкий уровень современной культуры
Распутина придерживается мнения Марии Шукшиной, которая недавно заявила, что современные артисты уничтожают духовность российской молодежи.
Подмосковье Сегодня 16 июля в 13:20
Футбол
ФК «Краснодар» проведет домашний матч с «Динамо» в рамках РПЛ
Все матчи 23-го тура пройдут при аудитории, которая не превышает 10% от вместимости стадиона.
Краснодарские известия 02:48
Здоровье
Заблуждения о вреде кофе опроверг доктор Мясников
Популярный телеведущий и главврач московской больницы №71 Александр Мясников в эфире канала «Россия 1» рассказал о полезности кофе.
Сайт интересных новостей вчера в 19:58
Политика
Россия накажет тех, кто вводит санкции
Инициаторы персональных санкций против россиян в рамках "дела Магнитского" будут наказаны тем или иным способом.
Вести.Ru 06:38
Игры
Геймпад DualSense для PlayStation 5 показали на видео
В субботу, 18 июля, стало известно о том, что учредитель The Game Awards Джефф Кили сравнил геймпад DualSense для PlayStation 5 с предыдущим.
Piter.tv вчера в 03:43
Футбол
Федотов назвал матч «Зенита» и «Спартака» подставой для Иванова
Судья Игорь Федотов отреагировал на назначение арбитра Сергея Иванова на полуфинальную игру Кубка РФ между «Зенитом» и «Спартаком».
ProstoProSport 06:01
Шоу-бизнес
Настя Каменских искусила фанатов пикантным фото
Украинская певица Настя Каменских выложила откровенный снимок, чтобы продемонстрировать фанатам результаты занятий спортом.
NewInform 17 июля в 10:20
Шоу-бизнес
Друг семьи Ефремова рассказал о домашнем аресте актера
Друг семьи Михаила Ефремова рассказал о досуге актера, находящегося на домашнем аресте по делу о смертельном ДТП.
РИА Новости 05:07
Общество
Три уральских региона стали лидерами по ожирению населения
Самое большое количество больных ожирением в России зафиксировано в Алтайском крае — 5539,4 случая на 100 тыс. жителей.
REGNUM 00:52
Авто
«Известия» назвали самые ожидаемые новинки на российском авторынке
Несмотря на «коронавирусный» кризис, российские автопроизводители продолжают работать «не покладая рук», чтобы уже скоро порадовать нас очередной порцией новинок.
Автоновости дня 06:30
Экономика
РБК: MasterCard изменит правила конвертации валют
С 11 августа при использовании карт MasterCard в долларах или евро для оплаты товаров и услуг в других валютах расходы будут учитываться по курсу на день платежа, пишет РБК со ссылкой на бюллетень международной платежной системы, разосланной российским банкам.
BFM.ru 17 июля в 06:53
Общество
Выявлен новый ранний симптом коронавируса COVID-19
Gazeta.SPb 17 июля в 15:11
Экономика
Совфед одобрил закон об отсрочке долгов бизнесменам и пенсионерам
В соответствии с документом, гражданам пенсионного возраста, получающим выплаты по потере кормильца, инвалидности или по старости в размере менее 2-х МРОТ, полагается рассрочка по кредитам до 1 млн рублей.
Evo-rus.com вчера в 15:12
Общество
На Ленинградской АЭС начался физический пуск второго энергоблока
На Ленинградской атомной станции начался физический пуск второго энергоблока.
Российская газета 06:42