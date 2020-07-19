Политика

RuNews24.ruRuNews24.ruЧешский аналитический центр отверг обвинения в связях с Сафроновым

Суворов считает, что в России практикуют «охоту на ведьм». Он сказал, что Сафронов никогда не участвовал в деятельности центра либо подготовке материалов.
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В чешском аналитическом центре отвергли связь с Иваном Сафроновым

"Центр безопасности анализа и предотвращения" (СВАР), который возглавляет знакомый обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова, не занимался подготовкой материалов для властей Чехии и никак не связан с российским журналистом, заявил PR-менеджер центра Игорь Суворов.
Интерфакс05:50

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В чешском аналитическом центре отвергли связь с Сафроновым

РБК08:21

Чешская организация, которую связывают с делом журналиста Ивана Сафронова, отрицает сотрудничество с ним

Эхо Москвы06:30

В Чехии отвергли связь с Иваном Сафроновым

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В чешском аналитическом центре отрицают связь с Иваном Сафроновым

Коммерсантъ06:42

Чешский центр отвергает связь с Сафроновым

Газета.Ru07:48

В Чехии ответили на обвинения в шпионаже Сафронова

URA.Ru05:56

В чешском аналитическом центре отвергли связь с Иваном Сафроновым

Интерфакс05:50
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Названы стартовые составы «Зенита» и «Спартака» на матч Кубка

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