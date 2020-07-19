"Центр безопасности анализа и предотвращения" (СВАР), который возглавляет знакомый обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова, не занимался подготовкой материалов для властей Чехии и никак не связан с российским журналистом, заявил PR-менеджер центра Игорь Суворов.

с чего всё началось

СМИ ранее предположили, что обвинение Сафронова в связях с чешской спецслужбой может строиться на его открытой дружбе с Ларишем. Бывшему журналисту, а сейчас советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову предъявлено обвинение в государственной измене. Он был задержан 7 июля и арестован на два месяца.

Чешский центр отверг обвинения в связях с Сафроновым

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