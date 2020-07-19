Политика

BFM.ruBFM.ruЧешский центр отверг обвинения в связях с Сафроновым

СМИ ранее предположили, что обвинение Сафронова в связях с чешской спецслужбой может строиться на его открытой дружбе с Ларишем. Бывшему журналисту, а сейчас советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову предъявлено обвинение в государственной измене. Он был задержан 7 июля и арестован на два месяца.
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с чего всё началось

В чешском аналитическом центре отвергли связь с Иваном Сафроновым

"Центр безопасности анализа и предотвращения" (СВАР), который возглавляет знакомый обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова, не занимался подготовкой материалов для властей Чехии и никак не связан с российским журналистом, заявил PR-менеджер центра Игорь Суворов.
Интерфакс05:50

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В чешском аналитическом центре отвергли связь с Сафроновым

РБК08:21

В чешском аналитическом центре отвергли связь с Иваном Сафроновым

Интерфакс05:50

В Чехии отвергли связь с Иваном Сафроновым

Московский Комсомолец07:43

В чешском аналитическом центре отрицают связь с Иваном Сафроновым

Коммерсантъ06:42

Чешская организация, которую связывают с делом журналиста Ивана Сафронова, отрицает свою причастность

Эхо Москвы07:02

В Чехии ответили на обвинения в шпионаже Сафронова

URA.Ru05:56

Чешский центр отвергает связь с Сафроновым

Газета.Ru07:48
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Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Газета.Ru 02:31
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Футбол

ФК «Монако» уволил Морено с поста главного тренера и назначил Ковача

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REGNUM вчера в 08:49
Политика

Рааб обвинил Россию в причастности к кибератакам на разработки вакцины

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что российские спецслужбы участвовали в кибератаках в отношении разработок западных стран по вакцине от коронавируса, об этом министр заявил в воскресенье, выступая в эфире телеканала Sky News.
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Происшествия

В Подмосковье нашли тело женщины в чемодане

BFM.ru 09:51
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Здоровье

Доктор Мясников назвал нормой потребления три чашки кофе в день

Как сообщает ToDay News Ufa, кофе не может быть вредным для цвета лица, гипертонии, аритмии.
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Общество

На Ленинградской АЭС начали процесс запуска нового энергоблока

«Сегодня, 19 июля, в 11:08 в реактор была загружена первая тепловыделяющая сборка — начался физический пуск энергоблока № 2 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС», — сказано в публикации.
РБК 07:42
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Общество

Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
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Фигурное катание

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В Москве трагически умерла 20-летняя фигуристка Екатерина Александровская.
Online47.ru вчера в 08:59
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Происшествия

Полицейский прыгнул с 13-го этажа, чтобы поймать педофила

Газета.Ru 05:36
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Футбол

РФС заменил ассистента VAR в матче «Зенит» — «Спартак»

Российский футбольный союз (РФС) объявил о замене одного из ассистентов VAR в матче полуфинала Кубка России по футболу между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».
RT на русском 10:12
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Футбол

Парфенов подал в отставку после вылета «Урала» из Кубка России

Наставник подал в отставку после того, как его подопечные проиграли полуфинал Кубка России.
Вести.Ru 09:11
Происшествия

В Петербурге погиб вокалист панк-группы «Синдром восьмиклассника»

РИА Новости 07:18
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Политика

Трамп о протестах: «Мы пытаемся помочь Портленду»

Напомним, 18 июля губернатор американского штата Орегон Кейт Браун на своей странице в Twitter сообщила, что аресты участников беспорядков в городе Портленд, вызванных убийством афроамериканца Джорджа Флойда, должны прекратить федеральные власти.
REGNUM 09:56
Армия и оружие

Эсминец ВМС США Porter выдвинулся в Черное море для участия в учениях

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Кино

Ной Сентинео снимется в кинокомиксе «Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном

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Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек, который подозревается в манипуляциях на бирже, скрывается от правосудия в Белоруссии.
Коммерсантъ 09:45
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Авто

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Редакция сайта "Тарантас Ньюс" составила свой топ-3 наиболее привлекательных с этой точки зрения варианта.
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Вратарь «Спартака-2» Александр Алексеев заразился коронавирусом

Голкипер московского "Спартака-2" Александр Алексеев сдал положительный тест на COVID-19.
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Общество

В ООН заявили, что 26 человек владеют половиной богатств всего мира

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Газета.Ru вчера в 13:45
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Общество

МЧС предупредило о дожде с грозой и сильным ветром в Подмосковье

RT на русском 09:07
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Политика

National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России

Как отмечает автор статьи, Россия к 2028 году может контролировать 20 процентов мирового экспорта зерна, а в связи с глобальным потеплением страна может стать еще более мощной "зерновой державой".
РИА Новости 00:05
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Политика

Стало известно, зачем глава правительства Армении летал в Белоруссию

Наблюдатели отмечают, что визит выглядит нелогичным: недавно Пашинян не принял участие в параде Победы в Москве, сославшись на плохую ситуацию с коронавирусом в Армении.
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Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор разработал новые правила для заведений общепита.
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В августе Google представят аналог AirDrop на Android

Новинка станет конкурентом Apple AirDrop.
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Керимов вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes

По данным Forbes Real Time, он занимает седьмое место в топ-10 богатейших россиян.
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Экономика

Михаил Хазин назвал способ спасения от девальвации рубля

Экономист Михаил Хазин рассказал, как спастись от девальвации рубля, и заявил, что Центробанк не проводит независимую политику.
Петербургский дневник 17 июля в 09:02
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Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова

«Ушла из жизни актриса Марина Макарова», — заявили в театре. По данным СМИ, в июне у актрисы диагностировали онкологическое заболевание.
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Общество

В Сети опубликовали видео испытаний нового снаряда для РСЗО

Опубликовано видео испытаний нового снаряда для реактивной системы залпового огня (РСЗО) на полигоне НПО «Сплав».
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