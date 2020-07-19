Политика
BFM.ruЧешский центр отверг обвинения в связях с Сафроновым
СМИ ранее предположили, что обвинение Сафронова в связях с чешской спецслужбой может строиться на его открытой дружбе с Ларишем. Бывшему журналисту, а сейчас советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову предъявлено обвинение в государственной измене. Он был задержан 7 июля и арестован на два месяца.
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с чего всё началось
"Центр безопасности анализа и предотвращения" (СВАР), который возглавляет знакомый обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова, не занимался подготовкой материалов для властей Чехии и никак не связан с российским журналистом, заявил PR-менеджер центра Игорь Суворов.Интерфакс05:50
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Футбол
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Напомним, 18 июля губернатор американского штата Орегон Кейт Браун на своей странице в Twitter сообщила, что аресты участников беспорядков в городе Портленд, вызванных убийством афроамериканца Джорджа Флойда, должны прекратить федеральные власти.
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Ключевая фигура скандала с Wirecard может скрываться в Белоруссии
Операционный директор немецкой компании Wirecard Ян Марсалек, который подозревается в манипуляциях на бирже, скрывается от правосудия в Белоруссии.
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Редакция сайта "Тарантас Ньюс" составила свой топ-3 наиболее привлекательных с этой точки зрения варианта.
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Вратарь «Спартака-2» Александр Алексеев заразился коронавирусом
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В Сети опубликовали видео испытаний нового снаряда для РСЗО
Опубликовано видео испытаний нового снаряда для реактивной системы залпового огня (РСЗО) на полигоне НПО «Сплав».
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