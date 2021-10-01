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Чешский дипломат Бартушка пригрозил России проблемами из-за газа

Европе нужно занять "жесткую позицию потребителей" в вопросах, связанных с ценами на газ, считает специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка.
РИА Новости
Чешский дипломат призвал Европу перестать церемониться с Москвой и объявить газовую войну с целью навязать рынку свою позицию и продемонстрировать превосходство.
Lenta.ru
Бартушка также отметил, что считает причиной кризиса в Европе неготовность стран-поставщиков к тому, что ЕС намерен полностью перейти на зеленую энергетику и избавиться от зависимости от нефти и газа.
РИА Новости
В последние недели ситуация на газовом рынке Европы резко обострилась.
РЕН ТВ

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