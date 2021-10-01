РИА НовостиЧешский дипломат Бартушка пригрозил России проблемами из-за газаЕвропе нужно занять "жесткую позицию потребителей" в вопросах, связанных с ценами на газ, считает специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка.РИА НовостиЧешский дипломат призвал Европу перестать церемониться с Москвой и объявить газовую войну с целью навязать рынку свою позицию и продемонстрировать превосходство.Lenta.ruБартушка также отметил, что считает причиной кризиса в Европе неготовность стран-поставщиков к тому, что ЕС намерен полностью перейти на зеленую энергетику и избавиться от зависимости от нефти и газа.РИА НовостиВ последние недели ситуация на газовом рынке Европы резко обострилась.РЕН ТВЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомЦарьградПолитРоссияРамблерНародные новостиMockva.ruРЕН ТВГазета.RuРосбалтИноСМИNE_PROSTOLife.ruГлагоLНовый ДеньВечерняя МоскваПрофильКомсомольская правдаФАНЭкономика сегодняПолитическая ЭкспертизаПодробнее о событииЧехия призвала ЕС продемонстрировать свое превосходство на энергетическом рынкеНародные новости11:53Аналитик Оленченко назвал агрессивным заявление чешского дипломата о покупке газа у РоссииRT на русском12:23Чешский дипломат Бартушка: ЕС должен объявить газовую войну и не церемониться с РоссиейLenta.ru10:43Чешский дипломат Бартушка пригрозил России проблемами из-за газаРИА Новости10:24В Чехии призвали не церемониться с русскими из-за газаМосковский Комсомолец06:21Байден мне друг, но газ — дороже: Политолог Погорельский о желании Чехии «не церемониться с Россией»Общественная служба новостей08:02IRozhlas (Чехия): «Если зима выдастся суровой, газ закончится. В отношениях с Россией и Норвегией нужно проявить больше жесткости», — говорит уполномоченный БартушкаИноСМИ05:17Показать ещёОценить1,4KПоделиться