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Чешский министр Блажек предупредил об угрозе революции в ЕС из-за роста цен на энергию

Стремительный рост цен на энергию в Европе угрожает существованию Евросоюза и ставит под угрозу политическую систему Чехии.
РИА Новости
"Если правительство не решит энергетический кризис, оно не останется у власти надолго", — сказал он.
РИА Новости
25 августа стало известно, что чешские университеты могут перейти на дистанционное обучение в новом учебном году из-за резкого роста цен на электроэнергию.
Известия
Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России.
РИА Новости

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Чешский министр Блажек предупредил об угрозе революции в ЕС из-за роста цен на энергию
РИА Новости21:03
Глава минюста Чехии Блажек: энергетический кризис угрожает политической системе страны
Online47.ruвчера в 16:58
В Чехии заявили об угрозе для политической системы страны и ЕС роста цен на энергию
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Глава Минюста Чехии Блажек заявил, рост цен на энергию угрожает политической системе страны
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