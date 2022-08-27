РИА НовостиЧешский министр Блажек предупредил об угрозе революции в ЕС из-за роста цен на энергиюСтремительный рост цен на энергию в Европе угрожает существованию Евросоюза и ставит под угрозу политическую систему Чехии.РИА Новости"Если правительство не решит энергетический кризис, оно не останется у власти надолго", — сказал он.РИА Новости25 августа стало известно, что чешские университеты могут перейти на дистанционное обучение в новом учебном году из-за резкого роста цен на электроэнергию.ИзвестияМногие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России.РИА НовостиЧитать далееСвернутьГЛАС.RUГЛАС.RUНТВИзвестияПодробнее о событииЧешский министр Блажек предупредил об угрозе революции в ЕС из-за роста цен на энергиюРИА Новости21:03Глава минюста Чехии Блажек: энергетический кризис угрожает политической системе страныOnline47.ruвчера в 16:58В Чехии заявили об угрозе для политической системы страны и ЕС роста цен на энергиюТАССвчера в 08:22Глава Минюста Чехии Блажек заявил, рост цен на энергию угрожает политической системе страныГЛАС.RUвчера в 11:12В Чехии рассказали об угрозе для политической системы страны и ЕвросоюзаТУТ НЬЮСвчера в 09:14Глава минюста Чехии Блажек: рост цен на энергию угрожает политической системе страныИзвестиявчера в 08:43В Чехии заявили о состоянии «энергетической войны» с РоссиейМосковский Комсомолецвчера в 16:21Показать ещёОценить11Поделиться